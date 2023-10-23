TikTok Київстар 2.0: як співпраця із популярною соцмережею перетворила бренд і залучила молоду аудиторію

У складні часи бренди постійно стикаються з необхідністю адаптації до змін, але не завжди це видається простим завданням. Київстар, один із провідних операторів зв’язку в Україні, виявився серед тих, хто ставить на інновації та відкриття нових шляхів комунікації зі своєю молодою аудиторією.

Після паузи, яка тривала від лютого до червня 2022 року, TikTok-акаунт Київстар перебував у стагнації. Незважаючи на великі зусилля, відео не здобували очікуваної популярності та переглядів. Однак на початку 2023 року команда бренду прийняла відважне рішення — змінити стратегію та креативний напрям контенту в TikTok.

Нова стратегія включала створення вірусних форматів контенту, які інтегрували продукти Київстар: 4G, Домашній інтернет, Київстар ТБ, uSim. Крім того, основний акцент був зроблений на відео, які відображали важливі напрямки діяльності бренду, такі як: відновлення пошкоджених 4G вишок та їх використання, велика благодійна ініціатива з розмінування територій спільно з фондом «Повернись живим» тощо.

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Нова стратегія почала приносити результати вже в березні 2023 року, коли бренд досягнув рекордних 10 мільйонів органічних переглядів у місяць. Відео, де продукти Київстар були представлені в креативний спосіб, почали набирати від 100 тисяч до 1 мільйона переглядів. Це виразно вплинуло на підвищення рівня впізнаваності бренду і залучило нову аудиторію, яка почала активно підписуватися на акаунт Київстар.

Було:

Стало:

Аналітика за березень:

Бренд визначає декілька ключових аспектів успіху в TikTok:

Обережна і дотепна комунікація в часи війни : Київстар вдало перевів фокус аудиторії на людей у відеоконтенті, при цьому інтегрував продукти та гумор, що дозволило сприймати важливі повідомлення легше.

: Київстар вдало перевів фокус аудиторії на людей у відеоконтенті, при цьому інтегрував продукти та гумор, що дозволило сприймати важливі повідомлення легше. Спілкування з широким колом аудиторії : використовуючи формат опитувань, Київстар залучав різні вікові категорії, а також зробив контент більш різноманітним і цікавим для всіх.

: використовуючи формат опитувань, Київстар залучав різні вікові категорії, а також зробив контент більш різноманітним і цікавим для всіх. Вірусний контент, який поширюється: Київстар активно створював відео, які швидко поширювалися серед друзів, родичів і колег.

Формат «Агент 067 у відрядженні»:

Формат «Дзвінок із завданням»:

Поміж інших інструментів просування використовувалися інфлюенсер-маркетинг, заклики до дії у відео та коментарях, а також активна робота в соціальних медіа акаунтах підписників та інших брендів. Ситуативний маркетинг також має місце бути. Так, одного разу Rozetka вирішила прислати бренду подарунок, це виявилась мʼяка іграшка. Не довго думаючи Київстар перетворив цю подію в інтерактив і залучив аудиторію до процесу вибору зустрічного подарунку для Rozetka.

Перегляди на сторінках блогерів:

Обмін подаруночками з Rozetka:

Інтерактив з підписниками:

Відповідь Rozetka:

Органічний зріст: починаючи з 2023 року, акаунт Київстар в TikTok зростав виключно органічно, що свідчить про успішну реалізацію стратегії.

Цільова аудиторія акаунту Київстар в TikTok — люди від 16 до 35 років, які активно використовують інтернет та споживають інформацію через відеоконтент у соціальних мережах, зокрема, у ТікТок.

Лише за перші чотири місяці роботи нової стратегії, Київстар отримав вражаючий результат: зріст підписників на 320% та збільшення переглядів на 940% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Наразі, TikTok-акаунт продовжує зростати органічно, а відео переглядають мільйони користувачів. Робота над контентом Київстар в TikTok не зупиняється і продовжує приносити нові досягнення, завойовуючи лояльність та прихильність аудиторії до бренду.

Підписники на початок січня 2023

На початок жовтня 2023

Зараз досвід Київстар — це яскравий приклад того, як вдало співпраця із популярною соціальною платформою може перетворити бренд і привернути увагу молодої аудиторії. Їхня історія важлива не лише для бізнесу, а й для всіх, хто має на меті вдосконалювати власні стратегії маркетингу навіть в епоху великих змін і труднощів.