«Люди з можливостями»: соціальний проєкт на підтримку інклюзії

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METRO Україна прагне до позитивних змін у світі та має велику мету — долучитись до побудови інклюзивного суспільства, вільного від упереджень та обмежень. Майже 100 000 людей через повномасштабну війну мають ампутації і потребують протезування, реабілітації та повернення до активного соціального життя.

На жаль, суспільство й досі з упередженням ставиться до таких людей, помилково називаючи їх «людьми з обмеженими можливостями». Ми прагнемо змінити цю ситуацію, адже віримо, що всі люди, незалежно від зовнішніх відмінностей, мають рівні можливості.

Ми створили соціальний проєкт «Люди з можливостями», щоб привернути увагу до проблеми нерівного ставлення до людей з інвалідністю та показати, що всі ми маємо рівні можливості, попри будь-які зовнішні відмінності. Щоб досягти нашої мети, METRO Україна залучилися медіапідтримкою, що дозволило охопити аудиторію понад 5 000 000 українців.

Соціальний ролик та новина на радіо

Для ознайомлення з кампанією ми створили відеоролик, у якому розповіли про можливості, які допомагає повернути наш проєкт. Відео транслювали на найбільших диджитальних екранах країни, як-от Guliver, а також в метрополітені. Додатково ми запустили інформаційну диджитал кампанію в соцмережах. Тільки на YouTube ми охопили понад 2 000 000 людей.

Повідомлення про кампанію транслювали і на 7 українських радіостанціях — наш меседж почули понад 659 300 людей.

Екскурсія до Superhumans Center та конструктор-протез

Щоб поширювати нашу історію, ми організували екскурсію для інфлюенсерів до Superhumans Center. Окрім цього, ми розробили символічний конструктор у вигляді протеза руки.

Процес складання цього конструктора символізує створення нових можливостей для людей з ампутацією та розбудову інклюзивного простору, де люди з інвалідністю зможуть жити повноцінним життям.

Ми запропонували інфлюенсерам скласти наш конструктор та закликали їх долучитися до процесу побудови суспільства, вільного від стереотипів. Завдяки цьому вдалось охопити понад 700 500 людей.

Капча-тест «Люди з можливостями»

METRO Україна презентувала інтерактивний тест-капчу «Люди з можливостями», який кидає виклик упередженням щодо людей з інвалідністю. Завдяки цій капчі кожен може перевірити себе на наявність стереотипів та переосмислити поняття рівності. Тест наочно демонструє, що протез руки чи ноги не обмежує можливості людини, а стає інструментом для досягнення цілей та самореалізації. Наш капча-тест охопив понад 275 000 людей.

Капча представлена у 4 варіантах, кожен з яких містить завдання:

Оберіть зображення людей, які можуть займатися спортом.

Оберіть зображення людей, які можуть працювати кухарем.

Оберіть зображення людей, які можуть створювати шедеври.

Оберіть зображення людей, які можуть водити авто.

Пройти капчу можуть тільки люди без упереджень, бо, на противагу традиційному тесту, який використовують, щоб відрізнити людину від бота, наша капча привертає увагу до проблеми нерівного ставлення до людей з інвалідністю. Перевірити себе можна на сайті та в застосунку METRO Ukraine.

Пізніше ми протестували нашу капчу на штучному інтелекті Gemini, щоб перевірити, чи є в раціонального машинного мислення стереотипи чи упередження. У всіх варіантах тесту ШІ вказав, що всі люди мають однакові можливості та можуть виконувати зазначені завдання з протезом чи без.

Новини про створення капчі та її успішне проходження ШІ ми розмістили в 21 телеграм-каналі, де охопили понад 430 000 людей.

Етикет інклюзивності

METRO Україна разом з Superhumans Center розробили «Етикет інклюзивності» — довідник правил та порад з екологічного спілкування з людьми з інвалідністю. У ньому розповіли:

Як поводитись, якщо ви побачили людину з ампутованою кінцівкою?

Як правильно допомогти людині з інвалідністю?

Як підтримати рідну людину/знайомого без кінцівки?

Які терміни використовувати у спілкуванні з людьми з інвалідністю?

Після проходження капчі кожен може перейти на вебсайт METRO, щоб дізнатись більше про ідеї рівності та безбар’єрності. Щоб розповісти українцям, як ввічливо спілкуватися з людьми, котрі втратили кінцівки, ми також створили комікс-екскурсію центром протезування та реабілітації Superhumans спільно з Forbes Україна.

Партнерство із Superhumans Center

METRO Україна не лише словом, а й ділом допомагає людям повернути можливості для повноцінного життя.

З 2023 року ми співпрацюємо з центром протезування та реабілітації Superhumans Center. 25 мільйонів гривень, отриманих з продажів продукції власних торгових марок, ми перерахували на протезування українців, які втратили кінцівки внаслідок війни. Частину з цих коштів вже використали для протезування та реабілітації перших 10 суперлюдей.

Ми плануємо не зупинятися на досягнутому і продовжуємо працювати над створенням відкритого суспільства, де кожен має рівні можливості для реалізації свого потенціалу. На наступних етапах проєкту плануємо запуск практичних навчальних ініціатив для людей з протезами, проєкти з адаптації індустрії до викликів часу та багато чого цікавого.