20 місяців лютого: робота PR у новій   реальності — досвід команди EVA

У PR-команді EVA жартома кажуть, що їхній девіз — «Хочеш насмішити Бога — покажи йому свою стратегію». Наприкінці 2021 року в компанії планували масштабні заходи, присвячені 20-річчю мережі. Серйозно замислювались і над трансформацією національної премії «Мама року», яку EVA постійно проводила з 2015-го. Адже підхід, коли у створенні щасливої родини підкреслюється лише роль мами, уже не відповідав сучасності та поглядам самих організаторів.

Проте лютий 2022 року поставив перед командою зовсім нові завдання. У першу чергу — заспокоїти клієнтів та персонал, донести головні меседжі:

EVA працює всюди, де це можливо й нема прямої загрози життю працівників та відвідувачів.

Компанія не відмовляється від своїх зобов’язань перед клієнтами, партнерами та співробітниками.

Компанія обов’язково подолає всі виклики.

Змінились і вектори КСВ. Якщо раніше це була допомога жінкам, мамам та дітям, то з початком повномасштабного вторгнення визначились такі основні напрями соціальних проєктів:

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Підтримка ЗСУ

Волонтерська діяльність

Допомога постраждалим громадянам

Допомога дітям

Допомога тваринам

Команда PR-напряму EVA

Олександра Гнатик

керівниця PR-напряму

Марина Смик

менеджерка напряму КСВ

Зона відповідальності:

благодійні, соціальні проєкти

Олена Деха

менеджерка напряму КСВ

Зона відповідальності:

благодійні, соціальні проєкти

Інна Шарапанюк

PR-менеджерка

Зона відповідальності: корпоративний PR

Володимир Желєзняк

PR-менеджер

Зона відповідальності: корпоративний PR

З початком повномасштабного вторгнення EVA акумулювала на допомогу та благодійні проєкти близько 59 млн грн. Частину з них виділила компанія, решта — донати від небайдужих українців. В EVA є системні ініціативи. Наприклад, Оперативний штаб компанії надає допомогу товарами з асортименту і вже задовольнив близько 475 запитів на суму в 5,7 млн грн. В 2022-2023 рр. EVA реалізувала спільний проєкт «Підтримай захисників» із фондом «Повернись живим», який зібрав для Сил Оборони понад 20 млн грн. Крім того, долучилась до масштабних зборів «Єдність» та BLACK BOX.

Зовсім нещодавно завершився збір на підготовку 100 аеророзвідниць, який мережа організувала з фондом Dignitas. Понад 7 млн грн на ініціативу переказали люди й ще понад мільйон — EVA. Крім того, компанія активно підтримує проєкт співзасновника Руслана Шостака «Дитинство без війни». Понад 6,7 млн грн зібрала у вигляді бонусів програми лояльності для українських дітей, евакуйованих до Туреччини. Наприкінці 2022-початку 2023 рр. реалізувала спільно з фондом Happy Paw проєкт «Тепло хвостикам», який зібрав на допомогу притулкам для безхатніх тварин близько 1,2 млн грн.

Коли російські ракети влучили в житлові будинки у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та коли окупанти підірвали Каховську ГЕС, EVA організовувала збори й разом із клієнтами загалом спрямувала на допомогу постраждалим близько 5,8 млн грн.

Крім усього іншого, ми, безумовно, допомагаємо ЗСУ. Зараз більше 300 співробітників EVA перебувають на фронті. Ми виконуємо запити, які часто приходять від них, але й не тільки. Передавали вже і квадрокоптери, і пульти для керування ними, і бронежилети, і генератори. Долучились до збору на пікапи. Зараз КСВ-напрям активний як ніколи. Олександра Гнатик керівниця PR-напряму EVA

Підрозділ, що займається корпоративним PR, також проявив себе успішно. Попри всі складнощі, компанія зберігає лідерство у своєму сегменті за медійними проявами. Станом на кінець півріччя 2023 частка медіаполя EVA тут складає 70%. Порівняно з минулим роком, майже на 9% зросла кількість фокусно-акцентованих публікацій, що сприяє більш ефективному потраплянню меседжів компанії до аудиторії.

У 2022-му увага аудиторії, а відповідно і діяльність напряму, були в першу чергу сконцентровані на питаннях як працює, відновлюється та розвивається мережа; який внесок бізнес робить в обороноздатність країни та підтримку громадян. Пріоритетне висвітлення саме цих аспектів діяльності в цілому дозволило закрити актуальні запити, проте зумовило певний дисбаланс за обсягом висвітлення інформаційних тематик в цілому.

Тож у 2023 році перед PR-напрямом постало завдання, не зменшуючи уваги до КСВ, збалансувати інфополе EVA. На кінець півріччя команда забезпечила присутність всіх основних тематичних категорій RepTrak, що дозволяє формувати позитивний імідж компанії в усіх ключових напрямах. Зокрема, збільшення присутності у ЗМІ спікерів компанії склало 17%, що забезпечило ріст таких тематик, як «Лідерство» та «Експерт».