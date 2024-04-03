«Сміливість бути»: освітній проект з фінансової грамотності та основ підприємництва від БО «Фундація Кредо»

«Сміливість бути» — це комплексний довготривалий освітній проект з фінансової грамотності та основ підприємництва для учнів українських шкіл. Його метою є формування нових лідерів підприємництва, які розвиватимуть майбутню економіку України.
Основні напрямки ініціативи — це розвиток, допомога й підтримка дітей та молоді. Ідея повстала на перехресті основних компетенцій: управління фінансами, освітніх потребах та благодійних цілях.
Перший етап проєкту «Сміливість бути», у якому взяли участь понад тисячу школярів, БО «Фундація Кредо» реалізувала з учнями Львова. Надалі проєкт масштабуватимуть, щоб залучити школярів зі всієї України.
Упродовж шести місяців, починаючи з вересня 2023 року, Фундація Кредо спільно з Управлінням освіти Львова провела для школярів зустрічі з бізнес-менторами, уроки фінансової грамотності, а також майстер-класи з самопрезентації та представлення. У кожній з 26-ти шкіл, що взяли участь в ініціативі, відбулися зустрічі з відомими підприємцями, які ділилися власним досвідом, практичними фінансовими інструментами для створення бізнесу та власною історією успіху.
Важливою складовою ініціативи був освітній компонент, у якому Фундація Кредо поєднала два напрямки:
- разом з досвідченими експертами пропрацьовано й сформовано онлайн лекції, які є доповненням до навчального матеріалу та містять інформацію про мистецтво презентацій, лідерство та управління собою;
- вчителі дисципліни «Фінансова грамотність» разом з волонтерами-працівниками Кредобанку опрацювали та підготували 11 відео-уроків на основні базові фінансові теми: заощадження, кредитування, банківська діяльність та інше.
У підсумку, «Фундація Кредо» провела конкурс бізнес-ідей, який об’єднав навчання і підприємництво. На конкурс учні зголосили 48 проєктів, з яких 26-ість пройшли до кінцевого захисту. У межах проєкту «Сміливість бути» було проведено навчання з «Мистецтва презентації» для лідерів команд, аби ознайомити школярів з базовими положеннями теорії спілкування, сприяти розвитку навичок комунікації, формувати навички ефективної взаємодії та вміння працювати в команді, а також ознайомити з правилами ефективного спілкування. Набуті знання учні львівських шкіл продемонстрували під час представлення журі своїх бізнес-ідей.
Три команди львівських школярів, що запропонували та захистили найоригінальніші ідеї, які торкнулися суспільно вагомих тем, отримали в подарунок поїздку до Варшави під час весняних канікулів та подарунки. Надалі у межах проєкту відбудеться консультаційний супровід учнів, щоб формувати фінансовий та організаційний план, провести оцінку ризиків та сприяти пошуку потенційних інвесторів.
Проєкт «Сміливість бути» є прикладом того, як можна об’єднати бізнес, банк та благодійність в ефективний освітній інструмент, який мотивує, навчає та надихає стати кращою версією себе.