«Сміливість бути»: освітній проект з фінансової грамотності та основ підприємництва від БО «Фундація Кредо»

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«Сміливість бути» — це комплексний довготривалий освітній проект з фінансової грамотності та основ підприємництва для учнів українських шкіл. Його метою є формування нових лідерів підприємництва, які розвиватимуть майбутню економіку України.

Основні напрямки ініціативи — це розвиток, допомога й підтримка дітей та молоді. Ідея повстала на перехресті основних компетенцій: управління фінансами, освітніх потребах та благодійних цілях.

Перший етап проєкту «Сміливість бути», у якому взяли участь понад тисячу школярів, БО «Фундація Кредо» реалізувала з учнями Львова. Надалі проєкт масштабуватимуть, щоб залучити школярів зі всієї України.

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Упродовж шести місяців, починаючи з вересня 2023 року, Фундація Кредо спільно з Управлінням освіти Львова провела для школярів зустрічі з бізнес-менторами, уроки фінансової грамотності, а також майстер-класи з самопрезентації та представлення. У кожній з 26-ти шкіл, що взяли участь в ініціативі, відбулися зустрічі з відомими підприємцями, які ділилися власним досвідом, практичними фінансовими інструментами для створення бізнесу та власною історією успіху.

Важливою складовою ініціативи був освітній компонент, у якому Фундація Кредо поєднала два напрямки:

разом з досвідченими експертами пропрацьовано й сформовано онлайн лекції, які є доповненням до навчального матеріалу та містять інформацію про мистецтво презентацій, лідерство та управління собою;

вчителі дисципліни «Фінансова грамотність» разом з волонтерами-працівниками Кредобанку опрацювали та підготували 11 відео-уроків на основні базові фінансові теми: заощадження, кредитування, банківська діяльність та інше.

У підсумку, «Фундація Кредо» провела конкурс бізнес-ідей, який об’єднав навчання і підприємництво. На конкурс учні зголосили 48 проєктів, з яких 26-ість пройшли до кінцевого захисту. У межах проєкту «Сміливість бути» було проведено навчання з «Мистецтва презентації» для лідерів команд, аби ознайомити школярів з базовими положеннями теорії спілкування, сприяти розвитку навичок комунікації, формувати навички ефективної взаємодії та вміння працювати в команді, а також ознайомити з правилами ефективного спілкування. Набуті знання учні львівських шкіл продемонстрували під час представлення журі своїх бізнес-ідей.

Три команди львівських школярів, що запропонували та захистили найоригінальніші ідеї, які торкнулися суспільно вагомих тем, отримали в подарунок поїздку до Варшави під час весняних канікулів та подарунки. Надалі у межах проєкту відбудеться консультаційний супровід учнів, щоб формувати фінансовий та організаційний план, провести оцінку ризиків та сприяти пошуку потенційних інвесторів.

Проєкт, який ми планувати реалізувати, як навчання фінансової грамотності українських школярів, сьогодні масштабується та набирає великих обертів. Своєю підтримкою ми не лише зміцнюємо віру дітей у власні сили та можливості, а й допомагаємо реалізувати креативні та значимі бізнес-ідеї для сьогодення України, що допоможе залучити нові інвестиції та підтримати економіку країни. Соломія Говоруха голова БО «Фундація Кредо»

Проєкт «Сміливість бути» є прикладом того, як можна об’єднати бізнес, банк та благодійність в ефективний освітній інструмент, який мотивує, навчає та надихає стати кращою версією себе.