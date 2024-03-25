Програма «Фінансова мудрість»: фінансова грамотність для людей старшого віку

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В Україні громадяни вікової групи 55+ знаходяться фактично поза увагою комерційного сектору. Вони не розглядаються як економічна потуга, як важлива частина суспільства, що впливає на його розвиток. І ця картина радикально відрізняє стан речей в Україні від ситуації в країнах Європи, де саме ця категорія громадян є дуже активною частиною суспільства.

ПриватБанк, як банк із найбільшою кількістю клієнтів, серед яких значну частку становлять українці у віковій категорії 55+, взяв на себе ініціативу і відповідальність змінити таке ставлення.

Ми поважаємо наших клієнтів 55+, дуже добре розуміємо виклики, які перед ними постають у користуванні фінансовими продуктами, тому і вирішили підтримати ініціативу в сфері, де ми є експертами: започаткувати програму фінансової грамотності для людей 55+.

Це унікальна програма. І в цьому випадку слово «унікальний» є не звичайним прикметником, а саме визначальною характеристикою продукту, адже подібних ініціатив для цієї аудиторії просто не існує.

Згідно з дослідженням «Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 році (DAI Global LLC за ініціативи Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» у 2021 році)» люди 55+ років є однією з найменш фінансово залучених категорій населення. Індекс їхньої фінансової грамотності становить 11,6, водночас загалом по Україні цей показник сягає 12,3. За опитуванням НБУ та OpenDataBot, найчастіше до рук платіжних шахраїв, які представляються працівниками банків, державних органів, міжнародних організацій, потрапляють саме люди старшого віку — через низький рівень фінансових знань та високий ступінь довіри до незнайомців. Саме тому, ПриватБанк виділив цю категорію користувачів в окрему групу, для якої шукав відповідні формати та канали донесення інформації.

Тож ПриватБанк з гордістю підтримав ініціативу Національного банку України із випуску газети з фінансової грамотності для людей старшого віку. Окрім того, партнером-експертом із розуміння потреб цільової аудиторії став благодійний фонд «Життєлюб», який вже багато-багато років працює саме «з Ба і Ді», тобто має унікальну експертизу в роботі «поза роботою» із представниками цієї вікової групи. Національний банк, окрім того, заручився підтримкою Пенсійного фонду України.

Так у 2023 році розпочала свою роботу освітня програма «Фінансова мудрість».

Унікальність програми — у форматі і охопленні. У співпраці та завдяки експертизі НБУ та ПриватБанку, а також фонду «Життєлюб» ми створили і запустили в тираж спеціальну газету — «Фінансова мудрість». Саме формат газети, яка поширювалась через регіональні відділення Пенсійного фонду України, дала можливість поширити важливу інформацію щодо користування фінансовими послугами, захисту прав споживачів фінансових послуг, правил безпечних розрахунків платіжною карткою і захисту від платіжного шахрайства серед аудиторії. Більше того, формат подачі інформації обраний таким чином, щоб бути цікавим і зрозумілим для аудиторії: через лідерів думок для людей старшого віку, у вигляді покрокових інструкцій, які можна вирізати.

Тираж газети становить 500,000 екземплярів, тож завдяки поширенню через відділення Пенсійного фонду України охоплює широке коло громадян у віці понад 60 років.

Окрім того, ПриватБанк та «Життєлюб» проводять спільні онлайн і офлайн освітні заходи, які ширше і на конкретних прикладах розкривають теми, які викладено в друкованій газеті. Понад 400 осіб відвідали ці заходи у 4-му кварталі 2023 року, після старту програми.

Ми дуже сподіваємося, що завдяки новому просвітницькому проєкту все більше і більше українців старшого віку подолають свій бар’єр, отримають доступ та підвищать рівень залучення до фінансових послуг.

У свою чергу, ПриватБанк забезпечить рівні можливості користування продуктами та сервісами банку для всіх груп клієнтів, ураховуючи інтереси кожного громадянина.