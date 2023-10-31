Нам тут жити: Київстар і фонд «Повернись живим» об’єдналися заради допомоги у розмінуванні країни

У травні 2023 року Київстар і фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» розпочали новий масштабний збір заради розмінування країни «Нам тут жити». Спільна ініціатива спрямованана на забезпечення обладнанням і транспортом 146 інженерно-саперних груп ЗСУ. Мета — зібрати 175 млн грн на транспорт та обладнання для саперів, щоб пришвидшити розмінування України й убезпечити захисників, котрі цим займаються.



Детальніше про ідею та реалізацію благодійної ініціативи — у кейсі від Київстар.

Проблематика

За даними з відкритих джерел, більш як 30% території України заміновано. Це понад 400 тис. га сільськогосподарських земель і майже вся акваторія держави. Понад 6 млн українців перебувають у постійній небезпеці, бо живуть на замінованих територіях. Тисячі не можуть повернутися у свої домівки через небезпеку. Експерти говорять, що це проблема на десятиліття, тому ми повинні діяти вже зараз

Допомагати в розмінуванні — важлива місія для Київстар. Першими в деокуповані міста й села заходять українські сапери, забезпечуючи умови для відновлення критичної інфраструктури й даючи змогу спеціалістам мобільного оператора відновлювати зв’язок.

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Реалізація

Збирання благодійних коштів і партнерства

На проєкт вже зібрано понад 113 млн грн, з яких 20 млн грн перерахував Київстар і понад 57 млн грн передали українські бізнеси та діячі культури, які підтримали ініціативу.

Амбасадором проєкту став найвідоміший український гурт «Океан Ельзи», який випустив кліп на пісню «Я їду додому», що розповідає історію дівчини-сапера.

Усі кошти від переглядів кліпу та прослуховування пісні будуть направлені на потреби проєкту. Також до Дня Незалежності гурт провів загальнонаціональний благодійний концерт спільно з Київстар та 1+1 media, які є партнерами ініціативи.

Соціальний вплив

Минуло 1,5 року повномасштабної війни, і стає все важче збирати кошти для благодійних ініціатив. Люди звикли жертвувати на потреби тут і зараз і переважно на зброю для армії, яка захищає нас сьогодні. Однак актуальність розмінування настільки важлива, що діяти потрібно вже сьогодні.

Наша мета — пояснити суспільству, чому потрібно допомагати не лише військовикам, але й саперам, адже на кону мільйони життів. Окрім цього, замінування території безпосередньо впливає на економіку держави.

Комунікаційна підтримка

Для підтримки соціального проєкту використовується комплексна 360*-комунікація: ТБ-реклама, диджитал-промо, стрими з інфлюенсерами, регулярна комунікація в соцмережах Київстар, фонду та партнерів тощо. При запуску проєкту обличчям реклами стала справжня сапер Юлія «Ромашка», командир саперного відділення. Вона і стала прототипом героїні в новому кліпі гурту «Океан Ельзи» на пісню «Я їду додому». У комунікаціях та в соцмережах використовуємо реальні історії справжніх героїв-саперів.

Результати

Для проєкту вже акумульовано понад 113 млн грн, 51 саперна група укомплектована необхідним транспортом і спорядженням. Невдовзі фонд готує нове передання обладання, яке допомагатиме саперам в їхній праці.

За результатами системних комунікацій проєкт має охоплення понад 25 млн + ТБ. Фандрейзингова кампанія з метою зібрати 175 млн грн триває до закриття повної суми збору.

Долучитися до ініціативи може кожен, зробивши індивідуальний внесок на сайті ініціативи й оформивши підписку на щомісячний донат. Абоненти Київстар можуть підключити унікальну благодійну Суперсилу «Допомога ЗСУ» та щомісяця донатити на розмінування до 50 грн, просто користуючись мобільним зв’язком.

Підтримати проєкт можна за посиланням.