«Ліки утилізуй — планету рятуй»: турбота про довкілля та здоров’я людей

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За даними Європейської федерації фармацевтичної промисловості, 3-8% усіх медикаментів з домашньої аптечки залишаються невикористаними. Люди зазвичай викидають їх у смітник або зливають у каналізацію. Проте така утилізація непотрібних або протермінованих ліків є небезпечною не тільки для довкілля, але й для здоров’я людини. Потрапляючи на смітник чи в каналізацію, залишки ліків проникають до ґрунтів, підземних і стічних вод та водойм. Це руйнує екосистему, шкодить рослинам, тваринам та мікроорганізмам. Наслідки відчуває і людина: мікродози залишків лікарських засобів потрапляють в організм разом з їжею чи водою та можуть спричинити алергічні реакції або навіть отруєння.

Для того, щоб зменшити негативний вплив протермінованих медикаментів на довкілля та здоров’я людей, лідер з виробництва лікарських засобів України компанії Farmak разом з мережею «Аптека Доброго Дня» запустили пілотний проєкт «Ліки утилізуй — планету рятуй», завдяки якому жителі столиці зможуть здати медикаменти, у яких закінчився термін придатності. Всі зібрані ліки безпечно утилізуються шляхом спеціалізованого високотемпературного спалювання, що виконується уповноваженою ліцензованою підрядною організацією.

Мета Farmak та партнера — створити систему зі збору протермінованих чи непотрібних ліків від населення в Україні та забезпечити їхню правильну утилізацію, щоб зберегти навколишнє середовище і здоров’я населення.

Наразі в Україні законодавчо врегульовано утилізацію лікарських засобів від виробників, дистриб’юторів, аптек та медичних закладів. Питання утилізації невикористаних або протермінованих ліків від населення в Україні залишається не врегульованим.

Цей пілотний проєкт започатковує цілу систему зі збору ліків, яка згодом може перерости у окрему організацію. Головна мета ініціаторів — об’єднати виробників, дистриб’юторів та державу у великий рух зі збору та утилізації ліків у населення по всій країні. Farmak та «Аптека Доброго дня» прагнуть розвивати культуру правильного поводження з ліками, здійснюють просвітницьку діяльність захисту довкілля та пропагують європейські підходи до поводження з відходами. І перші результати вже вражають: тільки за перші три місяці вдалося зібрати понад 10 тис. л. протермінованих ліків. Запит суспільства росте, тому Farmak планує розширення партнерської мережі та запуск у інших регіонах.