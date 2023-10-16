Академія Сталого Здоров’я — соціальна ініціатива від мережі аптек «Доброго Дня»

Академія Сталого Здоров’я — навчання, що покликане навчити українців превентивній турботі про своє здоров’я. Академія відкрилась в липні в одній із аптек мережі «Доброго Дня». Усі наступні навчання щомісяця проводяться у форматі безкоштовних вебінарів для всіх бажаючих навчитись правильно дбати про себе та любити себе, навіть в умовах війни. Спікерами вже стали дієтолог, психолог, фітнес-тренер, косметолог, секспросвітниця.

У часи війни цінність життя та здоров’я кожного українця та українки значно зросли. Аптека Доброго Дня як соціально відповідальна компанія вирішили зробити свій вклад у здоров’я нації. У мережі аптек хочуть навчити українців дбати про себе заздалегідь, а не тоді, коли потрібно пити велику кількість ліків, аби лікувати загострення тої чи іншої хвороби.

Мережа аптек «Доброго Дня» на початку липня відкрила власну академію — Академію Сталого Здоров’я. У мережі аптек вирішили не просто дбати про здоров’я та красу українців за допомогою препаратів, ліків та іншого товару компанії, але й ініціювали просвітницьку місію, що покликана навчити українців любити себе та дбати про власне здоров’я за допомогою таких базових речей, як регулярні чекапи, відмова від самолікування, турбота про себе через запобігання хворобам та збереження зовнішньої краси. Основна ідея Академії – навчити українців превентивній турботі про своє здоров’я.

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Усе почалось ще з січня 2023 року, коли в аптеках почали впроваджувати фізичні Простори Сталого Здоров’я — місця турботи про клієнтів, де можна перепочити, поміряти тиск, сатурацію чи температуру або випити води чи чаю. Але ж це про фізичне місце й лише для тих міст чи сіл, де присутні наші аптеки. Ми хочемо дбати про українців набагато глобальніше. Саме тому ми створили Академію, яка доступна для абсолютно всіх, хто реєструється на вебінар. Ми ретельно обираємо спікерів, аби отримати максимальний коефіцієнт корисної дії для учасників Академії Сталого Здоров’я. Ігор Алгінін СМО «Аптека Доброго Дня»

Аптека Доброго Дня створила Простори Сталого Здоров’я та Академію Сталого Здоров’я, наслідуючи ціль №3 «Міцне здоров’я та благополуччя» Стратегії сталого розвитку 2030, що були ухвалені на Саміті ООН зі сталого розвитку. Усього було визначено 17 Цілей сталого розвитку в різних сферах, спрямованих на збереження життя на планеті.

Відкриття Академії відбулось в одній із флагманських аптек мережі «Доброго Дня» у Києві. Захід зібрав 30 офлайн-учасників та ще близько 350 людей, що приєдналися до онлайн-трансляції. Із моменту відкриття вже було реалізовано 3 заходи у форматі офлайн і онлайн.

Щоб охопити максимальну кількість важливих тем з різних сфер, на кожному вебінарі виступають експерти з різних сфер турботи про себе: дієтолог, фітнес-тренер, косметолог, психолог, секспросвітниця.

Щоб прийняти участь у безкоштовних вебінарах Академії Сталого Здоров’я, достатньо заздалегідь зареєструватись та отримати можливість безкоштовно слухати думку експертів щодо тієї чи іншої теми, а також задати власні питання. Заходи відбуваються один раз в кінці кожного місяця. Усі анонси компанія публікує на власних сторінках у соціальних мережах та робить розсилку по вже сформованому комьюніті.

Від початку заснування за 3 місяці комьюніті Академії Сталого Здоров’я налічує понад 230 учасників.

Корисний контент Академії також доступний в Youtube для тих, хто не встиг приєднатись до online-вебінару. Корисні відео від психологині Надь Беати та секспросвітниці Анастасії Забелої вже доступні на Youtube-каналі Аптека Доброго Дня.