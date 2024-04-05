«Абетка харчування»: освітня програма, яка сприяє покращенню здоров’я дітей

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Харчування має вирішальне значення для всебічного розвитку дитини. Воно формує основу фізичного здоров’я, впливає на інтелектуальний розвиток та емоційний добробут. Більшість харчових звичок ми засвоюємо у дитинстві, тож саме для підвищення обізнаності дітей щодо впливу їжі на організм та формування здорових звичок було розроблено програму «Абетка Харчування».

Проєкт «Абетка Харчування» — є частиною глобальної соціальної ініціативи «Nestlé Здорові Діти», яка сприяє покращенню здоров’я дітей і діє у 84 країнах світу. В Україні програма діє з 2009 року, охоплює 22 регіони та є важливим інструментом у просвітництві дітей та батьків щодо цього питання.

Програма включає інтерактивний навчальний курс для учнів 1-4 класів та корисні матеріали для батьків і вчителів. За 15 років проєкту в Україні понад 2,2 мільйона школярів взяли участь у програмі. Понад 1500 шкіл та 13 000 вчителів використовують програму на уроках.

Унікальність та особливість освітньої програми

Тема здорового способу життя та збалансованого харчування є складною для дитячої свідомості, особливо для учнів початкової школи. Як вчителі, так і батьки на певному етапі виховання постійно стикаються з проблемою відмови від споживання корисних продуктів та нерозуміння їх значення. Говорити з дітьми про подібні речі потрібно зрозумілою для них мовою — мовою гри та розваг.

Освіта через гру є новітнім та ефективним підходом у формуванні здорових звичок. Використання ігрових елементів у навчанні дозволяє дітям краще засвоювати інформацію. Ігри та інтерактивні завдання виконують важливу функцію у виробленні практичних навичок та емоційному залученні. У комплексі це сприяє позитивному досвіду навчання. Саме за цим принципом діє програма.

У програмі «Абетка харчування» використовуються інноваційні гейміфіковані підходи до навчання, такі як уроки з фантастичним персонажем-роботом, інтерактивні презентації, відео, кулінарні майстер-класи, настільна карткова гра «Мультивсесвіт Їжі», яскраві робочі зошити та дидактичні матеріали.

Ключові особливості програми:

Освітній курс розроблено за участі провідних спеціалістів в області освіти, охорони здоров’я та дитячої психології. Програма враховує вікові особливості та інтереси учнів для кожного класу. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України до впровадження в навчальних закладах. Всі матеріали перевірено «Асоціацією Дієтологів України». Навчальний курс не містить згадок про бренди.

З чого складається освітня програма

Програма включає інтерактивний навчальний курс для учнів 1-4 класів та корисні матеріали для батьків і вчителів. Всі матеріали можна знайти на диджитал платформі «Абетка Харчування»:

відео-уроки та тестування;

мультимедіа презентації;

зошити та методички;

розділ рецептів для родини.

Як вплинула на реалізацію освітньої програми війна

Навчальний матеріал програми розроблено таким чином, щоб бути легким для інтеграції як у шкільну програму, так і для самостійного навчання. Усі навчальні матеріали доступні на платформі «Абетка Харчування», проте у рамках проєкту проводяться також освітньо-розважальні та благодійні кампанії, конкурси для шкіл, живі події. Програма постійно оновлюється та використовує сучасні інноваційні підходи до навчання.

Оскільки українські діти живуть у нестабільному світі, а школи перетворилися не лише на осередки освіти та соціалізації, а й на укриття, команда «Абетки Харчування» разом з бренд-партнером Nesquik відшукала рішення. Метою було сприяти освітньому та розважальному процесу навіть під час повітряних тривог, коли діти перебувають в укритті.

Було створено пізнавально-розважальні набори, які легко брати з собою. Вони включають інтерактивні дошки, макети «здорових тарілок», освітні ігри, розмальовки, а також елементи для фізичної активності, як-от «фруктовий» Твістер. Завдяки ініціативі вже 50 шкіл у зонах, де тривога лунає найчастіше, отримали набори, які не лише допомогли розширити знання про здорове харчування, але й значно покращили настрій дітей. Гра допомагає дітям забути про стрес та зануритися у світ позитиву і навчання.

До прикладу, нещодавно команда «Абетки Харчування» презентувала настільну гру «Мультивсесвіт їжі», яка захоплює школярів з перших хвилин та дає розуміння здорового раціону. Найактивніші учасники програми матимуть змогу отримати гру у 2024 році.

Крім того, було реалізовано ряд проєктів для підтримки внутрішньо-переміщених дітей та шкіл, зокрема:

кулінарний майстер-клас з борщу;

освітня та продуктова підтримка табору для психологічного відновлення дітей «Recovery Camp» на Львівщині;

проєкт підтримки шкільних укриттів, який включав створення освітньо-розважальних наборів (інтерактивні дошки, друковані матеріали, ігри тощо), що сприяли зменшенню тривожності під час перебування в укритті, розвитку здорових звичок та підвищенню настрою дітей).

Плани розвитку

Цього року команда планує просувати платформу «Абетки Харчування» серед вчителів, аби якомога більше українських школярів дізналися про здорове харчування. Також, учасників не залишать без живих активностей: фестивалі, відкриті уроки, кулінарні майстер-класи та ін.

Ще один фокус програми — карткова гра для школярів «Мультивсесвіт Їжі», метою якої є надання дітям розуміння поживної цінності різних груп продуктів через веселу гру. Основна ціль — це розвинена культура харчування в Україні.