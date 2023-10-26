Як українські ліки в режимі реального часу підтверджують лікарям свою європейську якість: кейс «Фармак»

«Фармак» запросив лідерів громадської думки відвідати виробництво та лабораторії компанії, щоб вони на власні очі побачили, як створюють ліки на передовому фармацевтичному підприємстві України, і поділилися цим у своїх соціальних мережах.

Багато років, і навіть поколінь, українці жили з переконанням, що український сервіс та товари значно поступаються аналогічним закордонним пропозиціям. Усе «європейське» мало непохитний гарант якості, що в рази перевищував в очах споживачів рівень українських виробників.

Із початком повномасштабної війни велика кількість українців та їхні сім’ї, які отримали тимчасовий прихисток в Європі, змінили свою думку. Стереотипи були переглянуті: Україна в багатьох сферах вже досягла європейського рівня якості.

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Така трансформація відкрила нові можливості і для фармацевтики. «Фармак» вже багато років постачає ліки українського виробництва до понад 50 країн світу, навіть у держави з найсуворішими вимогами, наприклад, до Франції, Швейцарії, Великобританії чи Ізраїлю.

Тому ми розробили проєкт, покликаний показати широкій громадськості виробничі потужності підприємства, лабораторії. Продемонструвати, що українська компанія «Фармак» є взірцевим виробництвом, що за рівнем обладнання та автоматизації процесів відповідає найвищим стандартам ЄС та може заслуговувати на довіру українського споживача.

За допомогою залучення інфлюенсерів понад 320 тис. пацієнтів, лікарів та фармацевтів побачили, як виглядає сучасне виробництво українських ліків у «Фармак». Більше ніж 800 гостей відвідали виробництво та лабораторії безпосередньо офлайн.

Побачити один раз на власні очі – переконатися на все життя

Цю тезу ми зрозуміли ще після запуску віртуальної екскурсії «Фармак». Після неї до компанії почали надходити чисельні запити побачити виробництво лікарських засобів в реальному житті.

Протягом 2022 року ми провели об’ємне дослідження разом з компанією UMG, в якому також оцінили головні критерії вибору лікарських засобів в Україні. Згідно з ним, рекомендації лікаря та фармацевта в аптеці є ключовими при виборі ліків. Думка пацієнта: така рекомендація — «значок верифікації якості».

На початку 2023 року компанія відкрила двері для офлайн екскурсій. Для цього команда «Фармак» розробила спеціальний маршрут. Учасники екскурсійних груп відвідували не лише виробництво та високоавтоматизовані лінії пакування, але й лабораторії, де відбувається контроль якості лікарських засобів.

Відгуки відвідувачів підтвердили, що виробництво перевершує очікування медиків.

Таке враження, що я побував десь у Японії, а не у нас в Україні. Євген Люлька кардіохірург Полтавського обласного кардіоваскулярного центру.

Лікарі на екскурсії виробництвом «Фармак»

Після таких позитивних оцінок професійної спільноти зі сфери охорони здоров’я ми були готові зробити наступний крок і збільшити масштаби. «Фармак» запросив на екскурсію інфлюенсерів, які мають голос у ком’юніті медиків та пацієнтів.

Запрошені інфлюенсери у дворі «Фармак» перед екскурсією

23 блогери відвідали екскурсію виробництвом і лабораторіями «Фармак» та поділилися нею онлайн. Ми залучили три категорії лідерів думок:

Лікарів різних спеціальностей;

Фармацевтів та провізорів;

Мам-блогерів, які турбуються про здорове виховання дітей і доглядають за всією сім’єю.

За допомогою залучення інфлюенсерів понад 320 тис. пацієнтів, лікарів та фармацевтів побачили, як виглядає сучасне виробництво українських ліків у «Фармак». Завдяки аналізу коментарів ми також змогли оцінити якісний вплив на сприйняття української фармацевтики.

Станом на кінець жовтня 2023 року «Фармак» відвідали лікарі, фармацевти, студенти профільних ВНЗ із 18 областей України — це 80+ екскурсій та понад 800 гостей.

Запис на офлайн екскурсії для лікарів досі є надзвичайно популярними. А відгуки відвідувачів ще раз доводять, що ми змінюємо їхнє уявлення про українське виробництво.

«Приємно вражена високим рівнем вашого виробництва. Я бувала на різних фармацевтичних підприємствах, у тому числі й за кордоном, але «Фармак» мене вразив найбільше. Пишаюся тим, що у нас в Україні є такі потужні і сучасні виробники ліків. Ви – дійсно гігант фармацевтичної галузі України, і я з радістю приїду до вас ще!» – поділилася враженнями Гайдук Тетяна, лікар-невролог Міської клінічної лікарні №16, м. Дніпро.

Чим складніше та масштабніше технологічне виробництво продукту, тим більше міфів про нього може існувати. Саме тому довіра між пацієнтом, лікарем і виробниками ліків є надзвичайно важливою. Українські ліки мають європейські підходи до виробництва та якості продукції. І сьогодні у цьому можна переконатися на власні очі, відвідавши «Фармак».