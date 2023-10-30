Великий збір МХП на особливо секретну місію військових

Проєкт виник як відповідь на запит військових, які потребували коштів на особливо секретну місію, що вплине на хід війни. Ми не знали, на що збираємо — ціль засекречена. Але взялися допомогти — зібрати необхідну суму, 40 млн гривень, силами команди МХП.



Ми вирішили використовувати саму секретність як нашу основну перевагу.

У той момент на ринку ще не було великих зборів на секретну місію: збір на Black Boх від фонду «Повернись живим» стартував в середині листопада 2022 року, у той час, як наш збір уже тривав. Тож ця секретність дозволила нам виділитися серед інших зборів.

Люди хотіли бути частиною великої таємної місії та бути певними, що зробили максимум для Перемоги, адже про найважливіші військові проєкти не заведено говорити голосно.

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Цільова аудиторія проєкту — працівники МХП, які знаходяться у різних куточках нашої країни, а також закордоном. Загалом понад 40 підприємств, більш як 70 офлайн-локацій.

Більшість працівників — персонал, який трудиться на полях, фабриках, заводах.

Оскільки безліч працівників проживає в невеликих містечках та селах, вони не є активними користувачами диджитальних інструментів, багато хто має кнопкові телефони. Відповідно, залучення цієї аудиторії в епоху цифровізації стало викликом.

Тому ми розробили справжню омніканальну кампанію: залучили як онлайн, так і офлайн інструменти комунікації, щоб вся багатотисячна команда отримала інформацію про проєкт та змогла стати частиною великої місії.

Щоб кожен працівник МХП відчував свій внесок у перемогу, ми:

підбирали інструменти для залучення онлайн та офлайн-аудиторії;

зробили дати старту та завершення збору частиною нашого рішення — обрали знакові для українців дні (День захисників та захисниць України та День Збройних Сил України);

придумали додаткові інструменти донатів (наприклад, можливість відрахування % із зарплати)

зробили секретність збору, яка здавалась недоліком, перевагою.

Ці всі кроки дозволили залучити понад 70% працівників компанії, більш як 20 тисяч осіб, та зібрати 39 мільйонів гривень на секретну місію військових на передовій. Ще мільйон пожертвував стратегічний партнер МХП благодійний фонд «МХП-Громаді».

Ми зуміли об’єднати працівників МХП навколо великої мети, незалежно від місцеперебування, посади та доступу до каналів комунікації, кожен отримав інформацію про проєкт та міг стати частиною великої місії.