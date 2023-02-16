Трендвотчінг у SMM: топ трендів, які зовсім скоро стануть актуальними в Україні

Трендвотчінг — інструмент для аналітики найактуальніших і найбільш розповсюджених інфоприводів, тем, згадувань і обговорень, які допомагають заздалегідь зрозуміти вектор розвитку, спланувати активність, а потім і досягти найкращого результату.

Трендводчінг у сфері SMM провела Зоя Лобод, співвласниця digital-агенції LOBODS, щоб виокремити основні глобальні тенденції сфери SMM на найближчі роки.

1. P2P

На зміну класичним термінам B2B та B2C приходить новий — P2P, що означає people to people (людина до людини). Цей тренд пронизує безліч бізнесових та маркетингових інструментів і символізує остаточний перехід до максимального «олюднення» брендів та індивідуалізації комунікації. P2P тренд у SMM проявляється в максимальному оживленні контенту, показу життя бренду, його команди. Точкою диференціації та механізмом запам’ятовуваності вашого бренду виступають люди: команда, амбасадори бренду, CEO.

За даними Sprout 38% користувачів стверджують, що будуть більш лояльними за умови відкритості CEO бренду в соціальних мережах, а 32% говорять, що це надихне їх на покупку.

Отже, в стратегію розвитку соціальних мереж на 2023 обов’язково вносимо контент про членів команди, процес створення продукту/послуги, життя CEO та максимально олюднюємо контент.

2. Фастфуд-контент

За останніми дослідженнями користувач в середньому витрачає 1,7 секунди, щоб ознайомитися з однією одиницею контенту, цей показник зменшується щороку, що говорить про неймовірну конкуренцію за увагу користувача.

У 2023 необхідно зробити акцент на фастфуд-контент: швидкий, актуальний і такий, що надає цінність одразу. Такий контент легкий до вживання, а тематика зрозуміла з першої секунди. Що зробити:

акцент на платформу Stories як інструмент для швидкого нативного контенту (візуальне текстове маркування, інтенсивність зміни кадрів);

використання інструменту «карусель» та візуалізація написаного тексту для швидкості ознайомлення;

короткі текстові написи на відео/зображенні чи впершому рядку публікації для чіткого розуміння теми та привернення уваги.

3. Social Listening

Social Listening — це інструмент відстежування актуальних тем, інфоприводів і запитів, які цікавлять аудиторію.

Контент у соціальних мережах повинен відповідати настроям та потребам аудиторії. Шляхом аналізу користувацького контенту, тем у медіа або інструменту Google Trends можна формувати план постингу на брендову сторінку, адаптуючи найбільш актуальні й обговорювані теми.

4. Мультиплатформність

За останніми дослідженнями користувачу необхідно 7 дотиків з брендом, що запам’ятати його (порівнюючи з даними про 3 дотики у 2016 році). Отже, мультиплатформність для брендів — це можливість збільшити точки контакту з потенційними клієнтами.

Шляхом ведення різних соціальних мереж бренду, розгалуження контент-стратегій та адаптації їх під окремо взяту мережу можна розширити аудиторію та збільшити впізнаваність бренду. Сабтренд у цьому напрямі — це ведення нішевих соціальних мереж: Behance (якщо ви просуваєте послуги візуального маркетингу або фотографа) або Twitch (для гейм-індустрії). Трендовими соціальними мережами 2023 є BeReal та Pinterest, обов’язково зверніть на них увагу, будуючи SMM-стратегію.

5. Аудіо SMM

На глобальне поширення аудіоформату значно вплинув Covid, проте формат показав свою дієвість, але на зміну вже класичним подкастам приходять аудіокімнати для живого спілкування та аудіоконтент від брендів.

Маркетологи натякають на реінкарнацію деколи популярного Clubhouse, але і мастодонти соціальних мереж, такі як Facebook та Twitter, не пасуть задніх, анонсувавши вихід FB Audio Rooms та Twitter Spaces. Брендам вже необхідно продумувати варіанти контенту в аудіоформаті (інтерв’ю команди, аудіошоу про ваш продукт), адже зовсім скоро тенденція буде реалізована в комерційних цілях.

6. Creator-економіка

Creator-економіка — індустрія заробітку на контенті авторами в соціальних мережах. Її розмір оцінюється в $104,2 млрд. Influencer Marketing Hub передбачає зростання до $1 трлн. Бренди можуть адаптуватися до тенденції шляхом співпраці з креаторами задля створення актуального брендового контенту.

Креатор поєднує в собі функції фотографа/оператора з інфлюенсером, адже не тільки генерує нативний контент, але й постить на своїх сторінках з високим рівнем ER (engagement rate). Технічно створення контенту за допомогою креаторів набагато дешевше, адже всі функції по ідеї, пошуку локації, стилізації зйомки, візажу, продакшену креатор бере на себе. Креатор-контент завжди більш віральний, а також є проявом UGC-контенту, користувацького контенту для бренду. Бренди, які використовують UGC, мають на 20% вищі повторні покупки, а також UGC контент на 81% більш конверсійний.

Кавер: Freepik