Стимул для розвитку: як бренд Kurator та фонд «МХП — Громаді» підтримали 10 бізнесів із галузі гостинності

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Навіть в умовах війни, економічної нестабільності та браку кваліфікованих фахівців український бізнес у галузі HoReCa (заклади харчування, готелі, кейтеринг) залишається активним і життєздатним. Підприємці прагнуть розпочинати, масштабувати або релокувати свої проєкти у галузі громадського харчування. А щоб такий малий і середній бізнес міг зростати та створювати робочі місця, його потрібно підтримувати.

Саме для підтримки бізнесу, який постраждав під час війни або який розвивають військові, бренд Kurator та благодійний фонд «МХП — Громаді» об’єдналися й організували конкурс «Роби своє з Kurator». Поставили собі за мету разом допомогти українським малим і середнім підприємцям у галузі громадського харчування створити, відновити або ж релокувати свою справу.

Нові можливості отримали підприємці із 13 областей

До участі в конкурсі приймали бізнес-ідеї підприємців з галузі HoReCa. Подати їх могли представники українського малого та середнього бізнесу з 13 областей України: ветерани, переселенці або підприємці, — чий бізнес постраждав від військових дій. Так, серед заявок були ідеї на відновлення постраждалих від війни бізнесів, створення нових на місці зруйнованих (Київська, Сумська, Харківська області), ветеранські проєкти.

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Оргкомітет отримав 86 бізнес-ідей. Лідером за кількістю проєктів стала Київська область: були заявки з Таращі (Білоцерківський район), Бородянки (Бучанський район), Баришівської громади та інших. Також на фінансування подавалися власники кав’ярень, піцерій, кіосків з шаурмою, інших закладів з Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської, Львівської, Чернігівської, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської, Сумської, Миколаївської областей. Серед усіх заявок експерти обрали 10 переможців.

Внесок організаторів: експертиза, гроші, партнерська підтримка

«Роби своє з Kurator» — перший конкурс такого формату для МХП. Бренд компанії Kurator, який створює продуктові рішення для HoReCa спільноти (заклади харчування, готелі, кейтеринг) обʼєднався з партнером компанії фондом «МХП — Громаді», щоб підтримати підприємців конкретно взятої галузі. Тої, для якої і працює бренд, що пропонує понад 100 продуктів для професійної кухні.

Оцінювали бізнес-ідеї від учасників представники фонду «МХП — Громаді» та команда бренду Kurator, а ще бренд-шефи та шеф-кухарі відомих в країні закладів. До експертної конкурсної комісії увійшли зокрема Віталій Гуралевич, член Асоціації шеф-кухарів України, бренд-шеф ресторану «Кухня Гір», «Тавель»; Володимир Ярославський, бренд-шеф магазину «GoodWine», керуючий і співвласник ресторанів «Lucky» та «Chef’s Table», суддя кулінарного шоу «Майстер Шеф»; Олексій Повторейко, віцепрезидент Асоціації шеф-кухарів України, співзасновник та шеф-кухар ресторану «НАЖИВО».

Важливо, що після отримання грантів співпраця між переможцями і організаторами «Роби своє з Kurator» не завершилася. Експерти бренду та фонду «МХП — Громаді» й по завершенні конкурсу підтримують переможців і допомагають їм експертизою у фахових питаннях.

Переможці отримали до 100 тисяч гривень кожен на розвиток

У межах конкурсу бізнес-ідей «Роби своє з Kurator» організатори профінансували розвиток бізнес-проєктів із галузі гостинності на 1 мільйон гривень сумарно. Кожен із 10 переможців отримав до 100 тисяч гривень на розвиток власної справи. Гранти та експертну підтримку отримали проєкти з Київської, Черкаської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Серед найкращих ідей: унікальні та оригінальні заклади громадського харчування, сімейні кафе, мобільні кавʼярні та навіть мініготель на базі ресторану. Ось кілька проєктів, які перемогли у конкурсі:

Заклад «Ланчбургер» від ТМ «Хлібна кишеня». Завдяки участі в конкурсі «Роби своє» бізнес раніше отримав можливість релокуватися зі Словʼянська до Дніпра. Тепер заклад зможе розширитись до мережі.

Готові страви в реторт-пакетах. Ідея націлена на забезпечення їжею військовослужбовців ЗСУ та цивільних, які постраждали внаслідок російської агресії. 10% від прибутку творець проєкту планує передавати на благодійність.

Придорожнє кафе «Водолій». Під час повномасштабного вторгнення російські загарбники окупували територію та обікрали заклад. Після деокупації власники вирішили відновити бізнес власними силами, однак для повноцінного перезапуску їм потрібна була допомога. Незабаром кафе знову відчинить свої двері.

«Сімейне кафе». Переможець ідеї з сімейного кафе служить у ЗСУ та мріє про відновлення закладу, яке тепер можливе.

Кіоск із шаурмою. Постраждала від війни й кавʼярня у Бородянці: тепер власник планує перетворити її на кіоск з шаурмою, який створить нові робочі місця.

Caramel Kava. Стаціонарна кавʼярня перетвориться на мобільний пересувний заклад, який пригощатиме наших захисників і захисниць теплими напоями.

Мініготель на базі закладу. У ресторані «Капуста» тепер можна буде залишитися на ніч.

«М’ясКо від мами». Ідея підприємиці з Київської області, яка пропонуватиме клієнтам мʼясні вироби власного виробництва.

Нові, відновлені або ж релоковані бізнеси переможців сприятимуть розвитку громади, наповненню бюджетів та забезпечуватимуть робочі місця.

Завдяки конкурсу ветеран Федір Калениченко масштабує свій бізнес

Один із переможців «Роби своє з Kurator» — Федір Калениченко, ветеран та власник кавово-чайного клубу TeaKava в Ірпені. Федір та його дружина Тетяна знову відкрили кав’ярню «TeaKava» в деокупованому Ірпені, створивши сімейний простір з дитячим куточком, кінопоказом, книгообміном, зоною для домашніх тварин та безперебійним електропостачанням під час перебоїв з електрикою.

У період окупації росіянами приміщення закладу сильно постраждало: уламками снарядів були викривлені двері, посічені стіни, пошкоджене обладнання.

Завдяки грантовим коштам від бренду Kurator та благодійного фонду «МХП – Громаді» Федір і Тетяна змогли відновити безпеку і масштабувати власну справу. Родина Калениченків замінила вхідні двері та придбала коктейльну машину.

Конкурс «Роби своє з Kurator» для HoReCa (заклади харчування, готелі, кейтеринг) підтверджує, що бізнес не просто продовжує працювати, а прагне розвиватися, щоб робити свій вагомий внесок у підтримку економіки України.