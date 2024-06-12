Спецавтомобіль для чотирилапих рятувальників: PAW Patrol та Еко-Сфера зібрали 1,2 млн гривень для кінологічної служби ДСНС

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У неймовірному співробітництві ліцензійного бренду PAW Patrol та українського виробника ЕКО-Сфера було створено благодійний проєкт, спрямований на збір коштів для реальних собак-рятівників з кінологічної служби ДСНС, що рятують життя людей, які опинились під завалами.

Ідея

Усім відомо, що більшість гарних ідей лежать на поверхні, і потрібно лише своєчасно помітити їх. Сформований і сильний бренд — це не лише обгортка та класний дизайн (хоча візуальний аспект є надзвичайно важливим), a ще і чудова можливість комунікації зі споживачами за рахунок популярності бренду та довіри до нього.

Вражаюча благодійна програма «Долонька Щастя» від Макдо зі зборами на підтримку дітей із вадами серця чи продовження Губкою Бобом справи свого творця-біолога Стівена Гілленбурга, виступаючого з ініціативою збереження океану, — лише декілька прикладів, що надихають мільярди людей по всьому світу.

Тому, дізнавшись про запит від кінологічної служби ДСНС щодо необхідності придбання спеціалізованого автомобіля для собак-рятівників, Олег Гончарук (керуючий партнер ТОВ «ЕКО-Сфера», що виробляє соки з героями мультсеріалу та засновник однойменного БФ «Олега Гончарука») звернувся з ініціативою до агентства Mood Space-офіційного представника брендів Paramount в Україні.

Унікальність запиту

Пошуково-рятувальна кінологічна група — це справді суперсобаки. Вони треновані працювати у важких умовах міста та атестовані за міжнародними стандартами. У складі групи — 13 підготовлених собак, на бойовому чергуванні шестеро чотирилапих рятувальників. За період збройної агресії російської федерації проти України підрозділи кінологічної групи допомагали ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій у Києві, Бородянці, Лютежі, Гостомелі, Ржищеві, Луцьку, Львові, Житомирі, Чернігові, Охтирці, Балаклії, Херсоні, Дніпрі, Запоріжжі, Умані. Вони врятували десятки людей.

Це високопрофесійні собаки високого рангу. Собаки аварійного рятувального загону ДСНС України, головна задача та мета яких — шукати та знаходити людей у завалах. Для них повинні бути нормальні умови для пересування, адже їх потрібно доставляти до місця рятувальних операцій, і часто це доволі великі відстані у межах України, як-от рятувальна операція у Одесі. Андрій Твердовський засновник БФ «Українські Вогнеборці»

Paw Patrol

PAW Patrol «Щенячий Патруль» — це відомий анімаційний серіал, який захоплює дітей своїми пригодами та навчає цінним моральним принципам: допомагати іншим, діяти в команді та робити світ кращим. Тож не зволікаючи PAW Patrol приймає новий виклик, адже ДНК бренду — це порятунок.

Механіка

Механіка проєкту була доволі простою: гривня з кожної пачки соків лінійки Paw Patrol зі спеціальною наліпкою йшла у БФ Олега Гончарука на спецтранспорт для собак.

Мета та шлях досягнення

Амбітна мета збору — 1,2 млн грн. Долучитись могли усі бажаючі, бо продукт має широку дистрибуцію та продається від магазинів біля дому до найбільших мереж, як «Сільпо» та «Аврора».

Додатковим поштовхом для привернення уваги до проєкту послугував реліз другого повнометражного анімаційного фільму «Щенячий Патруль: Мегакіно». Персонажі з якого і візуалізовані на упаковці соків. За підтримки зіркового касту, дистриб’ютора кіно «B&H Film Distribution» ми змогли достукатися до більшої аудиторії, демонструючи рекламні ролики в кіно та долучивши лідерів думок з їх медійним кредитом довіри. Завдяки медіакомпанії про благодійну ініціативу дізнались понад 5 мільйонів людей.

ТІШИМОСЯ, ЩО ПОПРИ БІЛЬШЕ 2-Х РОКІВ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ ЧУЙНІСТЬ УКРАЇНЦІВ ВРАЖАЄ, — ЗБІР БУВ ЗАКРИТИЙ МЕНШЕ НІЖ ЗА 3 МІСЯЦІ.

І переобладнаний Британськими інженерами компанії “NORTH FIRE” мікроавтобус Citroen вже допомагає кінологічній службі ДСНС швидше доставляти чотирилапих рятувальників до місця пошукових робіт.