«На захисті краси України»: проєкт EVA та Dignitas з підготовки 100 аеророзвідниць для ЗСУ

У лавах української армії служать десятки тисяч жінок, які нарівні з чоловіками захищають красу нашої держави від ворога. Вони сміливі, незламні, щодня справляються із важкою фізичною роботою та емоційним навантаженням. Одна з дуже популярних і затребуваних нині професій серед військовослужбовиць — аеророзвідка.

FPV-дрон — економічно вигідний пристрій, який при вправному використанні дозволяє врятувати безліч життів наших співвітчизників у найгарячіших точках. Безпілотник вартістю 500-600 доларів дозволяє бачити та ефективно вражати багатомільйонні цілі противника – дорогу техніку та живу силу, аби більше вони не могли вбивати наших людей, стирати з землі наші міста. Сили Оборони України постійно потребують нових безпілотників і ще більше вправних якісно підготованих операторів.

26 липня лінія магазинів EVA та фонд Dignitas розпочали проєкт «На захисті краси України» з метою зібрати 8 000 000 гривень на навчання та забезпечення дронами й необхідним устаткуванням 100 аеророзвідниць для Збройних Сил України.

Нагадуємо, що MMR розпочав прийом заявок для участі в Конкурсі PR-кейсів. Ознайомитися з номінаціями, правилами подачі кейсів та заповнити анкету для участі можна тут. Найяскравіші кейси будуть представлені згодом на сторінках mmr.ua та лендингу конкурсу. Найкращі кейси оргкомітет MMR нагородить під час PR марафону 8 листопада. Подати заявку

Ще на етапі перших зустрічей нас вразили слова партнерів про те, що на війні, де не вистачає дронів, витратним матеріалом стають люди. Думаю, вже тоді ми в душі визначились — проєкту бути. Хоча чітка концепція сформувалась згодом. На відміну від ворога, ми маємо цінувати та берегти кожне життя. Воювати технікою, а не людьми — єдина переможна стратегія для України. Олександра Гнатик Керівниця PR-напряму ТОВ «РУШ» (EVA та EVA.UA)

Аби забезпечити проєкту успіх, необхідно було зробити його впізнаваним та помітним серед інших численних зборів для підтримки ЗСУ, кожен з яких, безумовно, теж важливий. Натхненням для назви стала краса України, яка сьогодні потребує захисту. Це — особливі місця, як Синевир, Карпати, Хортиця тощо. Це — люди. Зрештою, під красою малися на увазі й всі моменти, які ми проживаємо в Україні, бо вони неповторні.

Працюючи над дизайном та стилем проєкту, надихалися автентичною графікою українських художників, що створювали обкладинки для канадсько-українського журналу «Жіночий світ». Таким чином, вдалося розробили неповторну айдентику з образом дрону-квітки, що в унікальному орнаменті передавала і красу української землі, і актуальну потребу в забезпеченні військових БПЛА для захисту України.

Старт та перебіг проєкту активно висвітлювались у ЗМІ, телеграм-каналах, на сайтах та в соцмережах EVA і Dignitas. Для посилення комунікації до неї долучили селебріті, блогерів та інфлюенсерів: Руслана Лижичко (співачка), ONUKA (співачка), MamaRika (співачка, блогерка), Марія Берлінська (волонтерка, блогерка), Тоталі Блонд (блогерка), Діана Глостер (блогерка), Лана Мусієнко (блогерка), Таня Ніколенко (блогерка), Іра Путивленко (блогерка), Юля Станіславська (блогерка), Дядя Женя (стендапер).

Щоб стимулювати надходження коштів на проєкт, серед донатерів щотижня проводили розіграші подарунків — рандомний та за найбільший переказ. Найщедріші донатери дев’яти тижнів навіть отримали футболки з автографом Валерія Залужного.

30 вересня збір було завершено. За 2 місяці проєкт акумулював 8 698 223 грн.

На касах EVA цей проєкт підтримали понад 683 000 клієнтів, переказавши 7 229 223 грн .

цей проєкт підтримали понад 683 000 клієнтів, переказавши . На рахунки фонду Dignitas надійшло 406 658 грн від 705 благодійників.

надійшло від 705 благодійників. Ще 1 062 342 грн з продажу товарів власних торгових марок ABOUT та Patricia Ledo виділила EVA.

Попри завершення збору, найвідповідальніший етап проєкту «На захисті краси України» триває. Перші групи дівчат почали навчання розраховане на 33 дні. За цей час вони мають опанувати управління безпілотниками та засвоїти багато супутніх знань, необхідних для операторок FPV-дронів: прошивка, налаштування та ремонт обладнання, тактична медицина та мінна безпека.



Дрон без підготовленого оператора не буде працювати. Ми започаткували цей проєкт для дівчат, які хочуть технологічно посилити українську армію. Щоб там, де ми зараз закриваємо відсутність технологій людьми, наші втрати в рази зменшились. Щоб стало більше захисниць, які боронять красу нашої землі й нас самих. Як кажуть у фонді Dignitas, ніколи не сумнівайтеся в тому, що жінки — це наша суперсила. Любов Шипович директорка фонду Dignitas

Після успішного складання іспитів, кожна випускниця курсу отримає 2 ударних дрони, пульт з набором батарей, спеціальні окуляри, тактичний рюкзак «дроновода», підсумок під магазин та захисну амуніцію, а Сили Оборони України матимуть 100 вправних, мотивованих, добре підготованих аеророзвідниць, забезпечених усім необхідним для ефективного знищення ворожих сил.

Нам є, що і з ким захищати!