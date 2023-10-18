«Ф-підтримка» 2.0: з турботою про пухнасті життя

Як завдяки програмі з підтримки врятованих від війни тварин від мережі Фокстрот і благодійного фонду Happy Paw вдалося допомогти понад 9000 пухнастих і яка тут роль комунікацій.

Через повномасштабну війну, яку розв’язала рф в нашій країні, без домівок та прихистку лишилися тисячі тварин — домашніх улюбленців, безхатченків та чотирилапих, що проживали в притулках. Евакуація з подальшим прилаштуванням у притулки в більш безпечних регіонах чи не є єдиною можливістю врятувати їх від війни. Втім, і там пухнастим «біженцям» потрібна допомога.

Згідно з першим в Україні переписом* станом на січень 2023 р. кількість тварин у притулках тилових областей зросла на 20-30%, фронтових — на 100 та більше. Це означає, що їхні потреби збільшилися в кілька разів, а обсяги допомоги від донейтерів значно поступаються довоєнним. Передусім, постійно потрібен корм, ліки, будки, також актуальне питання відновлення притулків після ворожих «прильотів».

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Від ідеї — до реалізації: перший етап

Не залишати друзів в біді сам на сам — таке рішення прийняли у Фокстрот, який уже кілька років поспіль разом з благодійною організацією Happy Paw реалізує низку соціальних проєктів з допомоги притулкам для тварин.

Так, у грудні 2022 року стартувала перша системна програма з допомоги вимушено переміщеним тваринкам — «Ф-підтримка», що якраз націлена на те, щоб, закумулювавши власні можливості і зусилля благодійників, підтримати в холодну пору року врятованих від війни тварин та притулки, що прийняли чотирилапих «біженців». З цією метою запустили всеукраїнську інформаційну кампанію й оголосили однойменний збір коштів.

Соціальне промо стартувало в грудні 2022 році: задіяли різноманітні канали комунікації, щоб привернути увагу широкої аудиторії українців та залучити їх до участі в підтримці «хвостиків»: всеукраїнські радіостанції, столичне метро (відеомонітори, діджитал-екрани), кінотеатри, ТРЦ, магазини мережі Фокстрот, власні і партнерські соціальні мережі, розсилки.

У рамках першого активного етапу PR-кампанії за 3 місяці зібрали майже 400 000 грн. Це дало змогу нагодувати й обігріти 3961 тваринку з 20 притулків на Київщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Сумщині.

Про «Ф-підтримку» 2.0, або другий етап

Позитивний відгук спонукав продовжити дію програми. З квітня 2023-го «Ф-підтримка» запрацювала на регулярній основі — для щомісячного забезпечення постраждалих притулків і тваринок, у тому числі чотирилапих із затопленої Херсонщини.

На початку вересня стартував другий етап активної інформаційної кампанії. Креативна команда Фокстрот створила емоційний ролик, що закликає українців не бути байдужими до долі врятованих пухнастиків.

Обстріли, руйнування, втрата домівки або гірше того — рідної людини, евакуація і початок життя з нового аркуша… Сьогодні для багатьох українців — це сувора реальність. А що говорити про тварин, яких війна застала на вулиці, у притулку або… під завалами. Вони, обездолені, переживши пекло війни, ніколи не скажуть нам, наскільки їм боляче. Однак поглядом вірних очей будуть дякувати за порятунок. Саме про це наша «Ф-підтримка», яка єднає нас у благородній справі. Олег Нікольський маркетинг директор мережі Фокстрот

Під час PR-кампанії задіяли такі канали комунікації:

розміщення в онлайн-ЗМІ (PR-публікації);

соціальні мережі;

канали CRM (e-mail розсилки, можливості сайту Foxtrot.ua);

столичний метрополітен (монітори, діджитал-екрани);

зовнішня реклама в ТРЦ (діджитал-екрани);

реклама в магазинах мережі Фокстрот (119 магазинів у 67 містах).

Анонсувавши «Ф-підтримку», співробітники мережі і благодійного фонду відновили поїздки в притулки для тварин, аби власним прикладом показати, наскільки врятованим пухнастикам важлива турбота кожного. Зокрема, відвідали притулок для котиків Олени Таран (відомий як «Незламні. Херсон»), що тимчасово розташувався у Києві.

700 000 грн — у щасливі лапки

За весь час з початку дії програми «Ф-підтримка» та реалізованої комунікаційної кампанії отримано 17,4 млн сумарного охоплення та 200+ згадок у ЗМІ та соцмережах. До підтримки цих «хвостиків» долучилися 1200+ активних учасників проєкту (донейтерів). І як результат, зібрано 700 000 гривень. За ці кошти закупили корм, профілактичні лікувальні засоби, нові «оселі» для 9000 пухнастиків з 39 притулків. Зокрема, 14,5 тонн їжі, 20 будок, понад 3200 доз комплексних вакцин та інших ветеринарних препаратів.

У Фокстрот і Happy Paw переконані, що разом можна зробити більше для беззахисних тварин та створити для них кращі умови існування.

Найцінніша допомога — регулярна. Будні котів і собак у зоні активних бойових дій і обстрілів – суцільна боротьба за життя, яка, на жаль, дуже рідко завершується успіхом. Завдяки проєкту «Ф-підтримка» ми маємо надійне плече допомоги, що дозволяє дати шанс евакуйованим тваринам, водночас не зменшуючи турботу та забезпечення про постійних мешканців притулків. Людмила Єнжеєвська кураторка фонду допомоги безпритульних тварин Happy Paw

Реалізація соціального проєкту «Ф-підтримка» та залученість до нього великої кількості українців дає можливість щомісяця надавати чотирилапим безхатченкам необхідну допомогу.