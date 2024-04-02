Допомагаємо найсильнішим: проєкт допомоги військовим медичної лабораторії ДІЛА

Про все, що відбувається у світі маркетингу та креативу: новини, огляди трендів, авторські колонки, кейси та інтерв'ю

Війна в Україні — спільний біль, попри який ми щодня йдемо до перемоги. У діяльності будь-якої свідомої української компанії, пріоритетом №1 наразі є допомога і наближення перемоги. Тому вже як два роки бізнеси усіх рівнів стали активними учасниками благодійних та соціально-важливих кампаній. Донати, власні продукти та послуги — все йде на користь ЗСУ.



З початком повномасштабного вторгнення ДІЛА працювала над 4 основними напрямками діяльності, а це: допомога військовим госпіталям та іншим медичним установам, взаємодія з благодійними фондами, підтримка військових у відділеннях та проєкти корпоративної соціальної відповідальності. Також у 2022 році ДІЛА заснувала власний благодійний фонд «Фундація ДІЛА» для реалізації ще більш потужних проєктів.

Загальний внесок компанії в перемогу України станом на лютий 2024 складає 41 435 000 грн.

Про проєкт

Працюючи понад 25 років у лабораторному бізнесі, ДІЛА розуміє важливість якісних та своєчасних результатів досліджень. Саме вони дають можливість лікарю визначити найефективнішу програму лікування, і як результат — швидку реабілітацію. Тому було створено проєкт «Допомагаємо найсильнішим», в основі якого співпраця з найбільшими військовими госпіталями у містах-мільйонниках. Це дало можливість долучитись до процесу лікування та відновлення українських військових.

Зміцніть бренд роботодавця, використавши ефективні стратегії управління талантами понад 30 HR-лідерів на HR Wisdom Summit. 17 липня понад 30 спікерів з Райффайзен Банку, DTEK, ArcelorMittal та інших великих компаній поділяться дієвими практиками розвитку команди, адаптації ветеранів у робоче середовище та використання інновацій. Забронювати участь

Адже військовий госпіталь — це перший контакт військових з кваліфікованою допомогою у рамках мирних міст. Дуже часто від професійності та швидкості дій медиків людина отримує шанс на життя. Якісна лабораторна діагностика є одним з ключових факторів для лікування будь-якого захворювання, а особливо, коли ситуації є нестандартними та потребують важливих для життя рішень.

Реалізація проєкту

Проєкт був реалізований у три етапи:

Робота над проєктом розпочалася з пошуку госпіталів. Комунікація з госпіталями та узгодження формату співпраці, задля ефективної допомоги державному сектору охорони здоров’я. Поступово до програми допомоги доєднались центральні військові госпіталі з Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Львова. Наступним етапом стало визначення переліку досліджень. Формування спектру досліджень, які мають найбільший попит під час лікування або реабілітації військових: гематологічна, гормональна, імунологічна панель, інфекційні дослідження, онкологічні маркери, загально-клінічні дослідження та інші. Лікар індивідуально визначає потребу в дослідженнях, залежно від ситуації, важкості стану пацієнта та його організму. У переліку досліджень лише в рамках одного договору може бути понад 150 найменувань. Залучення клієнтів компанії. У лютому 2023 року ДІЛА разом з Благодійним Фондом «Фундація ДІЛА» запустили благодійний збір, де клієнти медичної лабораторії та всі бажаючі могли долучитись до допомоги, перерахувавши кошти на благодійну банку «Фундація ДІЛА». Під час збору вдалось зібрати 224 000 гривень, які компанія ДІЛА подвоїла зі свого боку та спрямувала на дослідження для військових.

Наша медична лабораторія є однією з найбільших на ринку, тож ми завжди розуміли свою відповідальність і роль у наданні кваліфікованих медичних послуг для українців. Проєкт взаємодії з госпіталями – можливість проявити нашу соціальну позицію, адже після повномасштабного вторгнення кожен свідомий бізнес допомагав на своєму рівні. Навантаження на воєнні госпіталі збільшилось в рази, тому ми направили свою експертизу на підтримку і допомогу військових. Вже більше двох років ми підтримуємо найбільші державні госпіталі та робимо свій внесок у лікування та відновлення військових, що є відображенням цінностей нашої компанії. Олег Залата керівник групи по роботі із закладами охорони здоров’я медичної лабораторії ДІЛА

Інструменти комунікації

Старт та перебіг проєкту активно висвітлювались на лендингу проєкту, сайті та в соцмережах медичної лабораторії ДІЛА, а також через внутрішні канали комунікації компанії. Для посилення комунікації висвітлювали інформацію в ЗМІ, реалізували спецпроєкт з медіа з залученням спеціалістів по реабілітації, військових медиків, психологів. Виступили партнерами програми «Розмова» з парамедиком зі згадкою про проєкт.

Аби стимулювати надходження донатів на проєкт, у відділеннях мережі медичної лабораторії ДІЛА, а це понад 200 відділень у 18 областях країни, розмістили наліпки з QR-кодом, плакати. Співробітники активно комунікували з клієнтами про запуск програми та можливість долучитись.

Крім того, ДІЛА брала участь у заходах, які піднімають питання реабілітації та відновлення військових, наприклад: благодійний захід The Tellers Night. Виручені кошти з якого, пішли на програму психологічної реабілітації військових медиків від Repower. У рамках заходу разом з іншими компаніями, ДІЛА долучилась до виставки коміксів, які розповідали про благодійну діяльність компаній. Таким чином, учасники заходу ознайомитись з проєктом, споглядаючи візуалізовану історію внеску компанії в перемогу.

Результати

Проєкт досі триває і не планує зупиняти підтримку до самої перемоги. Станом на березень 2024 року загальна сума допомоги 5 військовим госпіталям склала 14 877 105 гривень, з них:

4 228 040 гривень госпіталю у Києві;

5 585 985 гривень госпіталю у Харкові;​

2 787 855 гривень госпіталю у Дніпрі;

1 644 635 гривень госпіталю у Одесі;

630 590 гривень госпіталю у Львові.

Це дало можливість провести 30 844 дослідження.