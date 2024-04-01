124 млн грн на добрі справи від Креді Агріколь Банку, тому що We Care!

124 млн грн — саме стільки Креді Агріколь спрямував на різні благодійні проєкти від початку війни. На цю суму ми придбали 144 одиниці медичного обладнання для 20 лікарень і 2 реанімобілі (по суті, лікарні на колесах). Це складно осягнути, але ми це зробили і, звісно, на цьому не зупинимося.

Історія програми We Care! як волонтерської ініціативи почалася в 2016 році. Тоді бюджет на рік становив 200 тис. грн, і, хоч він зростав щороку, про такі масштаби благодійності ми б ніколи не подумали. Наразі це — стратегічна масштабна програма, яка має підтримку топменеджменту, мільйонні бюджети на добрі справи та велику залученість співробітників. We Care! покриває 4 основні напрями: благодійність, волонтерство, турбота про співробітників, екоініціатіви.

Від початку війни банк посилив свою соціальну позицію й значно пришвидшив реалізацію проєктів. Наш вибір — діяти, робити все можливе в цій ситуації, допомагати тим, хто в біді, примножувати добро й таким чином сприяти перемозі.

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У стратегії благодійності ми обрали фокус на допомогу тим, хто перебуває в критичній ситуації, — людям, що за різних обставин опинилися в лікарнях. Наявність в цих закладах сучасного обладнання, медикаментів, ліжок і генераторів часто визначає, чи житиме людина, чи збереже своє здоров’я. Саме тому наш основний фокус — це допомога медичним закладам.

Масштабні благодійні проєкти 2023 року

Ми придбали 2 реанімобілі експертного класу загальною вартістю понад 15 млн грн для дитячої лікарні в Дніпрі й Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області. Про такий проєкт ми мріяли ще давно, але його вартість була для нас бюджетом всього року. Зараз реанімобіль у Дніпрі рятує навіть недоношених немовлят, яких, на жаль, народжується все більше через стрес у матусь. Сьогодні регіональний медичний центр у Дніпрі приймає пацієнтів із Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей.

Машина швидкої допомоги, яку ми подарували Харкову, є універсальною, завдяки чому лікарі можуть надавати інтенсивну терапію та рятувати дітей і дорослих під час їх транспортування до лікарні. Обидва реанімобілі мають увесь необхідний набір сучасного обладнання для якісної медичної допомоги, зокрема апарат ШВЛ.

Завдяки підтримці Групи за рік ми втілили 2 масштабні хвилі благодійності для регіональних лікарень. Ми придбали сучасне медичне обладнання загальною вартістю понад 20 млн грн п’ятьом регіональним лікарням у Хмельницькому, Вінниці, Чернігові, Львові та Дніпрі. Лікарні отримали надважливе для життя пацієнтів обладнання, зокрема апарати ШВЛ, хірургічні медичні аспіратори, операційний хірургічний стіл тощо.

Ще один радісний, але складний проєкт — ремонт блоку інтенсивної терапії в Київському обласному перинатальному центрі. Тут буде 12 місць для дітей-поспішайок, яких лікарі зможуть виходити завдяки своїм знанням і сучасному обладнанню. Це відділення побудоване з дотриманням усіх медичних стандартів і вимог: спеціальна медична вентиляція та кондиціонування, сучасні панелі тощо.

Наприкінці 2023 року Веронік Фожур, генеральний секретар Credit Agricole S.A., особисто відвідала перинатальний центр і висловила підтримку Групи. Для нас неймовірно важливо рятувати життя дітей!

2 будинки для багатодітних сімей

Минулого року до 30-річчя Креді Агріколь ми разом із Катериною Осадчою та благодійним фондом «Твоя опора» запустили збір коштів на дитячий будинок сімейного типу. Результат перевершив усі наші очікування! Ми подарували цілих 2 будинки загальною вартістю понад 6 млн грн двом сім’ям, які втратили своє житло через війну. Нещодавно голова правління Карлос де Корду та Катерина Осадча відвідали одну із сімей, щоб познайомитися особисто та підтримати. Це була неймовірно тепла зустріч.

Ще одну надзвичайно важливо ініціативу ми реалізували разом із Благодійним фондом Сергія Притули. Ми подарували сучасну техніку та меблі для облаштування інтерактивних класів в укриттях шкіл Харківської та Сумської областей, щоб діти мали змогу навчатися в максимально безпечних умовах навіть під час повітряних тривог.

Підтримка великої міжнародної сім’ї Креді Агріколь

Завдяки надзвичайній солідарності всієї міжнародної Групи та злагодженій роботі команди банку в Україні, під час війни ми запустили новий напрям благодійності — допомогу від регіональних банків Групи. Разом із ними ми під час війни вже втілили 9 проєктів на загальну суму 23,5 млн грн. Серед них — закупівля 40 дизельних генераторів для соціальних установ і дитячих будинків. Ми це зробили в листопаді-грудні 2022 року, у найбільш напружений час, коли генератори були на вагу золота.

Ще регіональні банки Групи вітають діток наших співробітників із Днем Святого Миколая та

1 Вересня, щоб додати святкового настрою й підтримати батьків фінансово. Щиро сподіваємося, що зможемо реалізувати ще багато корисних ініціатив, які ми втілюємо на донати від Групи та регіональних банків.

Два гуманітарні конвої для постраждалих від війни

Також було організувано два великі гуманітарні конвої від регіональних банків. 33 палети їжі, речей першої необхідності, засобів гігієни ми спрямували в Херсон, коли там сталася катастрофа на Каховській дамбі. Пізніше Група передала речі першої необхідності на загальну суму майже 800 тис. грн для постраждалих від війни українців у Херсонській, Донецькій, Харківській, Запорізькій та Львівській областях.

Підтримка дитячих будинків та проєкт «Техніка на благо»

У рамках програми We Care! ми також допомагаємо дитячим будинкам. Банк і регіональні команди закуповують речі першої необхідності, медикаменти, а також іграшки та солодощі, аби додати радісних моментів у життя дітей, позбавлених батьківського піклування. Також даруємо генератори, аби приміщення були зі світлом і теплом навіть у критичні моменти під час обстрілів.

Ще ми маємо окремий проєкт «Техніка на благо», у рамках якого банк передає комп’ютери для дитячих будинків, шкіл-інтернатів та інших неприбуткових організацій, які звернулися до нас за допомогою. Від початку війни ми також даруємо офісну техніку, щоб сприяти забезпеченню належної роботи фінансово-економічних служб ЗСУ.

Волонтерство як частина корпоративної культури команди Креді Агріколь

Банк слугує гарним прикладом соціальної позиції та є драйвером для команди. Тож наші колеги не лише банкіри, а й волонтери. Ми активно розвиваємо культуру донорства крові. У рамках програми корпоративної соціальної відповідальності «WeCare!» наші співробітники регулярно долучаються до днів донора в низці міст України. Нещодавно в головному офісі колеги лише за один день здали 17 літрів крові на потреби лікарень Києва та ЗСУ.

Ми неймовірно пишаємося людьми Креді Агріколь, їхньою відвагою та щирим бажанням допомогти тим, хто в біді. Так наш співробітник запорізького відділення Олексій разом із командою в перші дні повномасштабного вторгнення вивезли хворих дітей із Маріуполя та зібрали кошти на закупівлю необхідних їм ліків та їжі. Також вони передавали гуманітарну допомогу місцевій територіальній обороні, воєнному госпіталю й колегам в окуповані міста Пологи та Гуляйполе. Завдяки нашій колезі Юлії з головного офісу банку 25 дітей-сиріт із Харкова отримали одяг, засоби гігієни, продукти, медикаменти й інші необхідні речі. Минулоріч, до 30-ї річниці Credit Agricole, наші колеги втілили приблизно 40 благодійних і соціальних ініціатив, а ще зібрали 132 000 грн у фонд «Таблеточки» для дітей, що борються з раком. Ще підтримали Міжнародний день дітей з хворобами серця, вдягнувшись у червоне.

Наша команда — серце Креді Агріколь. І це лише декілька із сотень добрих справ, які було реалізовано.

Ви завжди можете покладатися на Креді Агріколь! Вже 30 років в Україні.