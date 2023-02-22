В Україні В світі
В Україні В світі
22 Лют 2023, 15:00
Social media

Меми, комікси та короткі ролики: 6 сучасних методів для держкомунікацій

Автор матеріалу
Діана Ігнатенко
диджитал-маркетологиня, ГО «Інтерньюз-Україна»

Державні комунікації — це інструмент не просто звітування перед громадянами, а й налагодження взаєморозуміння. Часто бюрократичну мову складно олюднити. Але ці 6 методів допоможуть зробити держкомунікації більш доступними та креативними. 

1. Емоційні фото з офіційних подій 

Щирі емоційні світлини потроху перемагають класичні процедурні фотозвіти. Вони привертають увагу та викликають більше довіри. А в соцмережах – спонукають активніше взаємодіяти з дописом. До речі, висвітлення внутрішніх непублічних процесів — теж вдалий хід для диджитал-світу.

Джо Байден, Володимир та Олена Зеленські 20 лютого 2023 року в Києві. Фото – Офіс Президента

2. Нема вдалого фото — колажуй 

Поєднання кількох елементів в одній ілюстрації допомагає зачепити допитливих користувачів, спонукати їх розгадати візуальний ребус і знайти правильну відповідь у тексті. Такий собі інтерактив без інтерактиву.

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Facebook-допис парламенту України від 27 січня 2023 р.

3. Мистецтво та публічна адвокація

Мистецькі кооперації дозволяють поєднати художній стиль митця та бренд організації. Так, парламент Великої Британії випустив книгу про внесок жінок у законотворчість, зокрема в галузі прав людини. Ілюстровані тексти адаптували для дітей різного віку, переклали валлійською мовою та поширили на сторінках парламенту під час Місяця жіночих історій.

А Міністерство цифрової трансформації України залучило музикантку alyona alyona, щоби популяризувати національний тест із цифрової грамотності «Цифрограм». Реп-виконавиця записала трек про цей проєкт.

Ілюстрації з книги до Місяця жіночих історій від парламенту ВБ

4. Мальописи в урядовій комунікації

Мальовані історії — оригінальний спосіб просвітницької діяльності. Наприклад, із лютого 2021-го парламент Португалії регулярно висвітлює історичні парламентські дебати у форматі коміксів. А Український інститут національної пам’яті створив історичний мальопис «Оборона Замостя. Легенда про лопату» про українського та польського солдатів, які брали участь у союзних боях проти більшовиків.

Сторінка з коміксу від парламенту Португалії 

5. 15-секундні відео переможуть кіберсвіт

Або ні. Однак використання TikTok та Instagram Reels — це нова нормальність, яка дозволяє отримати мільйонні перегляди без таргетованої реклами. 

TikTok-канал Дії не потребує додаткового представлення, а от Освітнього Центру ВРУ чи Міністерства освіти і науки — так. Свій англомовний канал має і парламент Сінгапуру. На ньому висвітлюють історії місцевих підприємців і соціальні питання, розповідають про культуру та природу країни.

6. Меми: дозволити не можна заборонити

Гумор допомагає людини пережити травматичний досвід, а держорганам — пояснити складні теми. Так, Центральна виборча комісія України публікувала меми як до повномасштабної війни, так і зараз. Вони влучають у саме серденько користувачів соцмереж, які взаємодіють із мемами на 50—200% активніше, ніж з більшістю інших дописів ЦВК. 

Facebook-допис ЦВК від 6 вересня 2022 р.

Публічні комунікації стають простішими. Але це не про банальність і право поширювати будь-що. Це про доступність, легкість та ефективність. І креативні підходи — парасолька, яка все це об’єднує!

Кавер: фото з Facebook-сторінки UK House of Commons

Автор
Діана Ігнатенко (диджитал-маркетологиня, ГО «Інтерньюз-Україна»)
22 Лют 2023, 15:00
комунікації креатив меми україна
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