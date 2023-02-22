Меми, комікси та короткі ролики: 6 сучасних методів для держкомунікацій

Державні комунікації — це інструмент не просто звітування перед громадянами, а й налагодження взаєморозуміння. Часто бюрократичну мову складно олюднити. Але ці 6 методів допоможуть зробити держкомунікації більш доступними та креативними.

1. Емоційні фото з офіційних подій

Щирі емоційні світлини потроху перемагають класичні процедурні фотозвіти. Вони привертають увагу та викликають більше довіри. А в соцмережах – спонукають активніше взаємодіяти з дописом. До речі, висвітлення внутрішніх непублічних процесів — теж вдалий хід для диджитал-світу.

Джо Байден, Володимир та Олена Зеленські 20 лютого 2023 року в Києві. Фото – Офіс Президента

2. Нема вдалого фото — колажуй

Поєднання кількох елементів в одній ілюстрації допомагає зачепити допитливих користувачів, спонукати їх розгадати візуальний ребус і знайти правильну відповідь у тексті. Такий собі інтерактив без інтерактиву.

3. Мистецтво та публічна адвокація

Мистецькі кооперації дозволяють поєднати художній стиль митця та бренд організації. Так, парламент Великої Британії випустив книгу про внесок жінок у законотворчість, зокрема в галузі прав людини. Ілюстровані тексти адаптували для дітей різного віку, переклали валлійською мовою та поширили на сторінках парламенту під час Місяця жіночих історій.

А Міністерство цифрової трансформації України залучило музикантку alyona alyona, щоби популяризувати національний тест із цифрової грамотності «Цифрограм». Реп-виконавиця записала трек про цей проєкт.

Ілюстрації з книги до Місяця жіночих історій від парламенту ВБ

4. Мальописи в урядовій комунікації

Мальовані історії — оригінальний спосіб просвітницької діяльності. Наприклад, із лютого 2021-го парламент Португалії регулярно висвітлює історичні парламентські дебати у форматі коміксів. А Український інститут національної пам’яті створив історичний мальопис «Оборона Замостя. Легенда про лопату» про українського та польського солдатів, які брали участь у союзних боях проти більшовиків.

Сторінка з коміксу від парламенту Португалії

5. 15-секундні відео переможуть кіберсвіт

Або ні. Однак використання TikTok та Instagram Reels — це нова нормальність, яка дозволяє отримати мільйонні перегляди без таргетованої реклами.

TikTok-канал Дії не потребує додаткового представлення, а от Освітнього Центру ВРУ чи Міністерства освіти і науки — так. Свій англомовний канал має і парламент Сінгапуру. На ньому висвітлюють історії місцевих підприємців і соціальні питання, розповідають про культуру та природу країни.

6. Меми: дозволити не можна заборонити

Гумор допомагає людини пережити травматичний досвід, а держорганам — пояснити складні теми. Так, Центральна виборча комісія України публікувала меми як до повномасштабної війни, так і зараз. Вони влучають у саме серденько користувачів соцмереж, які взаємодіють із мемами на 50—200% активніше, ніж з більшістю інших дописів ЦВК.

Публічні комунікації стають простішими. Але це не про банальність і право поширювати будь-що. Це про доступність, легкість та ефективність. І креативні підходи — парасолька, яка все це об’єднує!

Кавер: фото з Facebook-сторінки UK House of Commons