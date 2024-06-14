«Куряча сенсація»: як запускали новий бренд «Супер ФілеО»

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Перед компанією МХП стояло амбітне завдання — заявити світу про появу нового бренду «Супер ФілеО». Для початку команда знайшла інсайт та розробила на базі досліджень позиціонування та бренд-платформу — «Супер ФілеО — наша улюблена частина Ряби». Було створено особливий ToV та визначено атрибути бренду. Але як донести до споживача, що знайома для нього частина курки тепер окремий бренд зі своїми перевагами? Адже всі частини курки по-своєму смачні і є в щоденному меню українців.

Для реалізації цієї задачі важливо було розширити сприйняття цільової аудиторії про можливості використання продукту і його переваги. Пояснити основне повідомлення: чому «Супер ФілеО» є улюбленою частиною Ряби. Найкращий інструмент для донесення такого комплексного і складного меседжу — це люди, інфлюенсери та контент кріейтори.

Мета та завдання проєкту

Мета — підкріпити культуру «зручного харчування», запропонувавши споживачеві допрацьований продукт — філе стегна.

Завдання — заявити про запуск нового бренду і пояснити його переваги, охопити цільову аудиторію і спонукати спершу на trial, а далі на повторювану купівлю і приготування.

«Перед запуском «Супер ФілеО» ми провели дослідження з-поміж споживачів курятини і з’ясували, що саме філе стегна — найсоковитіша та найніжніша частина. Його люблять за універсальність та зручність у приготуванні. Окрім того, філе стегна — це червоне м’ясо курки, що містить більшу кількість поживних речовин, ніж звичне філе.

Якщо говорити про імідж і комунікацію нашого бренду, то у «Супер ФілеО» є своя впізнавана «мова», фірмовий фіолетовий колір і власні «промоутери». Дуже порадувало, що після того, як ми створили кампанію з інфлюенсерами, вони не перестали вживати наш продукт. Постійно отримуємо «кружечки» і від іменитих шеф-кухарів, котрі використовують «Супер ФілеО» у своїх пропрацьовках, і від інфлюенсерів з нашого пулу, які готують філе стегна для своєї сім’ї», — розповідає керівниця групи розвитку проєктів МХП Олена Гайдак.

Інфлюенсери: деталі

Для запуску першої рекламної кампанії бренду ми обирали інфлюенсерів за такими критеріями:

відповідність цільової аудиторії бренду цільовій інфлюенсера;

спільні цінності;

якість інтеграцій.

Зібрали push-команду інфлюенсерів та UGC-креаторів, які створили ажіотаж довкола «Супер ФілеО». Push-команда мала у складі шеф-кухарів Аліка Мкртчяна та Олексія Крючкова, лайфстайл інфлюенсерок Дарію Квіткову, Олену Мандзюк, Лідію Кошарську, Любов Обущак, Ангеліну Пічик, гумористичного профайлу — Галицька Діва, а також Youtube-проєктів — «Ветерани Космічних військ», «Загін кіноманів», і TikTok 24 каналу.

Завдяки креативній подачі ми отримали високе залучення, активне коментування не лише самих інфлюенсерів, а й продукту. Окрім того, інтеграції швидко ставали вірусними, перевершуючи поставлені очікувані показники. Наприклад, відео Дарії Квіткової з рецептом набрало 1,3 млн переглядів.

UGC-креатори

Для того, щоб залучити різні сегменти цільової аудиторії, ми вирішили застосувати тренд, який, за даними Forbes, понад 86% компаній долучають до своїх маркетингових стратегій, — UGC-креаторів. Ми розшукали нано і мікроблогерів, котрі створюють кулінарний контент, та запропонували їм першими скуштувати новий продукт.

Пул UGC-креаторів створив на некомерційній основі різноманітний контент, який демонстрував паковання, продукт і рецепт приготування, охопивши близько 500 000 користувачів. Це дало можливість оптимізувати бюджет на інфлюенс-кампанію.

Результати інфлюенс-кампанії

Обраний мікс дозволив не лише заявити про новий бренд, пояснити його особливості і переваги продукту, а й спонукати до першої покупки — trial-продукту. Працюючи одночасно і на охоплення, і на залучення, і на глибину контакту, нам вдалося задовільнити запит цільової аудиторії і спонукати її до дії.

Загальна кількість контактів лише за рахунок push-команди інфлюенсерів та UGC склала понад 5 300 000, що вплинуло на зростання знання бренду, першої спроби продукту. І навіть по завершенню кампанії залучені інфлюенсери продовжують купувати продукт «Супер ФілеО» для власних цілей.