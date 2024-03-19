«Контінентал» впроваджує всеукраїнський освітньо-соціальний проєкт «Розумний город. Мікрозелень»

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«Розумний город. Мікрозелень» — це бізнес-конструктор для школярів: діти на спеціалізованому обладнанні вирощують мікрозелень, реалізовують її, частину із виручених коштів спрямовують на підтримку ЗСУ.

Наразі у проєкті беруть участь понад сто дітей із десяти шкіл у Тернополі, Львові, Вінниці, Умані, Ужгороді, Кривому Розі, Хмельницькому, Києві. Учасники вчаться самостійно заробляти гроші, знайомляться з основами ведення бізнесу і, зокрема, соціально відповідального підприємництва, а також отримують навички вирощування мікрозелені на гідропоніці. Серед важливих цілей проєкту — популяризація культури здорового харчування та волонтерство.

У проєкті «Розумний город. Мікрозелень» за всі процеси відповідають школярі, а це: бухгалтерія, маркетинг, продажі, ведення соцмереж, закупівля розхідних матеріалів, насіння. Також діти отримують базовий агрономічний супровід: спочатку в теорії, а потім упродовж місяця на практиці освоюють вирощування мікрозелені. Учасникам проєкту доступний цілий курс лекційних занять про управління коштами, менеджмент, ринкові відносини та конкуренцію, рекламу. Комунікація здебільшого відбувається online, тож відстань не перешкода.

Унікальність проєкту — у системному підході. Діти потрапляють у середовище, де успішний соціально відповідальний агробізнес ділиться досвідом, надихає і підтримує! Школярі можуть випробувати з десяток професій, здобути безліч практичних навичок, які у майбутньому можуть допомогти розпочати власну справу.

Вперше прийти із продукцією до ресторану, щоб запропонувати шеф-кухарю співпрацю, було страшно. Але в нас ціла когорта менеджерів з продажу. Ми розробили цінові пропозиції, придумуємо акції, намагаємося дивувати асортиментом, якістю. Буває непросто, але нам вдається навіть із дорослими місцевими виробниками мікрозелені конкурувати. Софія Петренко учасниця проєкту, школярка з Вінниці

Учасники «Розумного городу. Мікрозелень» 10% від прибутку спрямовують на благодійність. Нині всі команди спільно збирають кошти на БПЛА для українських захисників.

Дітям дуже цікаво вирощувати мікрозелень: кожна культура — чи то горох, чи соняшник, редиска чи капуста — потребує особливої технології. Наші учні можуть товаришувати із дітками з інших міст, це теж дуже цінно, адже вони обмінюються результатами, навіть конкурують між собою. У командах формуються лідери, діти навчаються працювати в команді на спільний результат. І важливо, що вони разом долучаються до благодійності — допомагають українським захисникам. Олександр Остапчук директор школи у Тернополі

Проєкт підтримує Посольство Королівства Нідерландів в Україні. Також передбачена можливість партнерства для українського бізнесу. Це допоможе масштабувати ініціативу, залучити до участі більше школярів. До проєкту можуть долучатися й експерти з різних галузей, аби ділитися із дітьми досвідом та знаннями.

Хочеться, щоб цей проєкт став прикладом тісної і плідної взаємодії багатьох соціально відповідальних українських бізнесів. Інвестувати у цей проєкт означає інвестувати у наше майбутнє: молодь, її навички, креатив і підприємницькі амбіції. Після перемоги нам треба буде відновлювати і нарощувати економічну міць. Це також робитиме молодь, тож їй саме час здобувати знання і досвід! Роман Комінярський координатор проєкту

Довідка:

«Розумний город. Мікрозелень» є частиною проєкту «Розумний город», започаткованого 5 років тому для дітей, що проживають у селах присутності Компанії «Контінентал». Із тих пір у проєкті взяли участь понад 600 дітей, які навчилися вирощувати на відкритому ґрунті та в теплицях овочі і лікарські трави. Із частини врожаю, вирощеного учасниками проєкту, вдалося виготовити близько 4 тис. сухих борщових наборів для військових, 1 тис. упаковок гарбузових цукатів, 2 тис. пачок трав’яного чаю. Цього року проєкт масштабувався на всю Україну: від с. Тур’ї Ремети (Закарпатська область) до м. Мирноград (Донецька область).