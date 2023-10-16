Brave Inventors: посилення фронту та потужний поштовх українського military tech

Brave Inventors — це перша та найбільша неурядова платформа для винахідників та інноваційних виробників продуктів воєнного часу, ініційована українською компанією Cosmolot.

Наближення перемоги України у війні проти російського агресора — головна мета платформи Brave Inventors. Проте глобальна місія проєкту — зміцнення та розвиток української галузі military tech, розголос українського винахідництва та посилення обороноздатності України.

Сайт Brave Inventors — це технологічний майданчик зі зручною навігацією, де у два кліки можна задонатити на будь-який винахід або знайти детальну інформацію для відповідального бізнесу, охочому стати патронатом близькому за цінностями винаходу.

Нагадуємо, що MMR розпочав прийом заявок для участі в Конкурсі PR-кейсів. Ознайомитися з номінаціями, правилами подачі кейсів та заповнити анкету для участі можна тут. Найяскравіші кейси будуть представлені згодом на сторінках mmr.ua та лендингу конкурсу. Найкращі кейси оргкомітет MMR нагородить під час PR марафону 8 листопада. Подати заявку

Кількість винаходів на платформі вже сягнула сотні. Серед розробок, яких потребують українські захисники, на платформі представлені ударні та розвідувальні дрони, енергозберігаючі установки, системи очистки повітря і води, цілі мобільні блоки для ремонту військової техніки та комплекси для евакуації, високоточна зброя тощо.

Платформу створено для українських винахідників і виробників військового еквіпменту, бізнесу та інвесторів, зацікавлених у підтримці та посиленні українського фронту, а також для волонтерських та благодійних організацій.

Brave Inventors — перша відкрита платформа, яка пропонує винахідникам комплексно розвиватися та масштабуватися. Вся взаємодія між учасниками майданчика організована прозоро та виключає комерційну складову. Стрімке зростання платформи започаткувало міцне ком’юніті винахідників та виробників військової техніки, що надає можливості для обміну досвідом, пошуку однодумців, партнерів, менторів, замовників, меценатів та інвесторів.

Максимальна зосередженість команди Brave Inventors на популяризації українського винахідництва виходить за межі країни. Платформа співпрацює як із вітчизняними ЗМІ, так і закордонними виданнями. Крім того, активне просування команд винахідників через соціальні мережі та спецпроєкти з медіа забезпечує впізнаваність українських винахідників. Участь та виступи у тематичних заходах та конференціях дають змогу Brave Inventors висвітлювати як проблематику потреб ЗСУ, так і конкретні дії для її вирішення — підтримку технологічних винаходів для фронту.

Лише за рік активної роботи Brave Inventors досягли значних результатів у поставлених завданнях.

Перші 100 млн грн залучено в межах спецпроєкту Cosmolot Airlines. Ініціатор платформи, компанія Cosmolot, взяла під опіку виробників БпЛА Punisher та задонатила 100 млн грн на 50 модернізованих безпілотників нового покоління з інноваційною технологією, яка стійка до РЕБ та дає змогу нищити ворога у глибокому тилу. Кейс Cosmolot демонструє можливості для кожного відповідального українського бізнесу, який шукає дієві шляхи допомоги фронту.

Іншим винахідникам платформи вдалось залучити 300 000 грн. Винахідники Баггі DRACARYS (автомобіля, що не знає перешкод) отримали кошти на виробництво військових автомобілів, які використовують для підвозу БК, розвідки, евакуації поранених та для маневрування невеликими групами по складних рельєфах.

Географія проєкту вийшла далеко за межі України. Brave Inventors вже ведуть переговори з потенційними інвесторами зі Сполучених Штатів Америки та Об’єднаних Арабських Еміратів, а також партнерів із Великобританії, Данії, Швейцарії та навіть Малайзії.

Захист України є найбільш актуальним питанням сьогодення і буде не менш важливим навіть після перемоги України, адже боронити державу від сусідньої росії нам потрібно буде завжди. Саме тому Brave Inventors не розглядають припинення проєкту після досягнення значних результатів та виконання найактуальніших завдань сьогодення. Пролонгація проєкту передбачає подальше посилення обороноспроможності України, виведення українського винахідництва на міжнародну арену, розвиток технологічності та міцності країни. Сміливі створюють майбутнє!