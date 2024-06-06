Бережімо те, що робить нас нами, або як українські цінності стають зброєю у великій війні

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Зброя українського народу у війні за право будувати своє життя на власний розсуд — цінності, які формують характер і світосприйняття нації, зокрема турбота про сім’ю.

«Дарниця» сформувала девіз такої боротьби під час різдвяних свят, створивши відео «Бережімо те, що робить нас нами».

Instagram-блогери та інфлюенсери, залучені до його поширення, стали ключовим комунікаційним каналом для популяризації відео та у якомусь сенсі носіями зброї за наші цінності.

Як створювався проєкт

Фармацевтична компанія «Дарниця», продовжуючи комунікаційну кампанію «Це наше», презентувала різдвяне відео.

Композиційно відео об’єднало епізоди життя українців напередодні різдвяно-новорічних свят у часи великої війни.

У одному з кадрів аптекарка зігріває чашкою гарячого чаю робітника, що працює на вулиці, прикрашаючи святковою ілюмінацією будівлю аптеки.

В іншому — бабуся з онукою готують кутю до Святвечора, а мама фільмує це неймовірне дійство.

Ще один епізод — тато читає дітлахам книжку у темряві, спричиненій черговим блекаутом.

І, звісно, у відео наші захисники, одному з яких бабуся надіслала сплетені власноруч шкарпетки, і він радо ділиться бабусиним подарунком із побратимами.

У фіналі відео — вже святково оздоблена аптека з початкового епізоду. У вітрині — споконвічний символ українського Різдва — дідух. На вулиці падає лапатий різдвяний сніг, а мама пояснює маленькій доньці, як важливо берегти те, що робить нас нами: наші традиції, доброту, щирість, взаємодопомогу, почуття власної гідності, прагнення до свободи і любов до Батьківщини.

Це відео про наше українське вміння бачити світло у найтемніші часи, вірити у перемогу добра над злом і цінувати своє, рідне, українське. Воно, зрештою, про щиру любов. Бо Україна — це любов, а наші цінності, які вирізняють нас з-поміж інших — могутня зброя.

Як відео «підхопили» блогери

Такі цінності важливі у нашій війні проти рф. Це саме те, що допомагає триматися нам разом та наближати Перемогу. Про це потрібно було нагадати людям і так, щоб вони повірили. Різдво стало чудовим приводом, а інфлюенсери та блогери — оптимальним способом взаємодії.

Тож, крім інших каналів поширення відео, були залучені блогери та інфлюенсери, які розділяють такі цінності.

Ідеї, закладені у відео, підхопили 8 блогерів: мами, сімейні пари, щасливі батьки. Напередодні свят вони прикрашають ялинки, оздоблюють свої домівки, готують подарунки своїм рідним, транслюючи, як важливо дбати один про одного, допомагати, підставляти своє плече, коли це необхідно.

Про персоналії

Блогерами стали Надія Чокан, Ліна Башинська, Тетяна Меленко, Лесик, Вікторія В’ячеславівна, Марія Кулик, Лілія Савчин та Лілія Ребрик.

Усі вони — блогери зі чіткою орієнтацією на сім’ю, виховання дітей, родинну підтримку. У своїх відео вони у власному унікальному стилі розповіли, як важливо турбуватися про інших, берегти свою родину, шанувати традиції, знаходити щастя у простих речах і попри війну.

Саме це і робить українців незламними. Сім’я — це той тил, який дає силу рухатися вперед і досягати своїх цілей. А у часи великої війни сімейні та національні цінності стають непереможною зброєю, якої ворог так боїться, адже таку зброю у нас неможливо забрати.

Тривалість взаємодії з блогерами та її результати

За два тижні взаємодії з блогерами (1.12 .2024 — 15.12.2023) вдалося отримати близько 2 млн охоплень. І це просто неймовірний результат!

Отже, ще більше українців не лише відчули дух Різдва та магію сімейного свята, відкривши свій Інстаграм, а й надійну підтримку «Дарниці» як національного фармацевтичного виробника, що дбає про здоров’я нації в усі часи та розділяє їх цінності.

Цільова аудиторія

Проєкт був спрямований на жінок — мам та дружин насамперед. Адже саме вони у більшості випадків дбають, допомагають, піклуються і…купують ліки.

Завданням проєкту також стало закріпити розуміння того, що українські ліки — дієві та доступні. Вони зовсім не поступаються за якістю та ефективністю іноземним.

Водночас національний виробник, на відміну від іноземних, стоїть пліч-о-пліч із українцями, розділяє ті випробування війною, які ми проходимо, перечікує у сховищах обстріли, проходить крізь темряву блекаутів, а також маніфестує рідні цінності. Блогери та інфлюенсери добре підкреслили це у своїх відео.

Про перспективи

Кампанія «Це наше» ще триває. Її основна мета виходить далеко за межі просування продуктів «Дарниці» та зміцнення її репутації.

Ця кампанія про Україну та українців, про емоційні гойдалки, які кожен з нас переживає під час війни, про неухильну віру в Перемогу, про підтримку свого, про турботу і піклування, про справжню любов до України, яка прокинулася в наших серцях і з кожним днем лише міцнішає.

Переможемо!