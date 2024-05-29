Технології від минулого до сучасності в PR-проєктах Sigma Software

Технології — це не тільки інструмент, який ми в Sigma Software використовуємо, щоб зростати та розвиватись, це також те, що надихає нас та допомагає створювати різні, але захопливі проєкти.
Old but Gold: інтерактивний музей технологій
Sigma Software є партнером конференції IT-Arena, якій у 2023 виповнилось 10 років. За рік до того компанія зустріла 20-ту річницю. Щоб відсвяткувати, ми створили музей технологій, що демонстрував, як змінювалась ІТ-галузь. Ретро-мови програмування, ігри та комп’ютери від Apple, IBM, Compaq — все це створило лампову атмосферу з ноткою ностальгії.
Серед наших цілей були підвищення впізнаваності бренду, просування технічного та інженерного потенціалу компанії.
Команда Sigma Software зробила неймовірне ностальгічне місце:
- Ми зібрали 50+ робочих вінтажних експонатів.
- Представили легендарні комп’ютери та лептопи, на яких можна було пограти у вінтажні ігри, написати код, використовуючи старі середовища програмування від Delphi та Eclipse до Assembler та Turbo Pascal.
- Представили мобільні телефони, на яких відвідувачі могли написати SMS за допомогою клавіатури або погратись в культову Змійку.
- У музеї ми виставили ігрові консолі Nintendo, Sega, Тетрис і Тамагочі.
- Зібрали бібліотеку книг з програмування та пам’ятні речі: аудіокасети, мережеві адаптери, 5¼-дюймові дискети, магнітні стрічки, перфокарти, кишенькові ПК.
- Створили компіляцію рекламних відео найгучніших технологічних новинок минулого зі Стівом Джобсом, Білом Гейтсом, Стівом Балмером та Клайвом Сінклером.
- Розмістили фотостенд «Робоче місце програміста 90-х», де можна було сфотографуватись на той самий Polaroid.
- Представили 5 доменів і 15 кейсів, щоб розповісти про експертизу компанії.
Жодна деталь не була для нас замалою.
- Як дрес-код для команди ми використали символ епохи 90-х — светри Team Boys.
- Cтворили плейлисти з музичними хітами минулого, які від перших хвилин створювали особливу атмосферу.
- У співпраці з командою дизайнерів розробили незабутні візуали в стилі ретро.
- Використали різні формати спілкування: сторіз з відео ретро-комп’ютерів, сторіз з фрагментами канонічних улюблених фільмів, фото та відео з роботи виставки, квіз «Назад у майбутнє технологій».
- Зняли відео про наш музей, надихнувшись легендарною Матрицею.
Результат:
- загальне охоплення за два дні —10К+;
- відвідувачів — 3300;
- середній час на стенді — 12 хвилин (проти 3 на звичайних стендах);
- сотні сторіз та фото від гостей музею;
- і головне — музей завоював серця відвідувачів і змусив всіх говорити про нас.
Ми полюбили цю історію, відтак, музей технологій невдовзі відкриється у львівському офісі Sigma Software.
ШІ для просування UNICORN, програми №1 для технологічних стартапів в Україні
За допомогою конкурсу UNICORN від Sigma Software Labs ми сприяємо зростанню стартап-спільноти, укріплюємо технологічну екосистему, підтримуємо експертність українських технологій та заохочуємо таланти випробовувати свої сили у підприємницьких ідеях. Мета конкурсу — просувати українські технологічні інновації на світовому рівні.
Конкурс IT_EUREKA був заснований у 2014 програмою Tempus в Україні та під лідерством Sigma Software Labs проіснував 7 років. У 2023 конкурс пройшов ребрендинг та отримав назву UNICORN. Перший сезон відбувся восени 2023 року, триваючи 3 місяці, і має продовження 2024 року.
Підкреслюючи технологічність UNICORN, команда орієнтувалася на ЦА конкурсу та провела ребрендинг за допомогою ШІ. Ми розробили проєкт у стилістиці Sigma Software Labs, зокрема маскота у вигляді Єдинорога, асоційованого зі стартапом з оцінкою понад 1$ мільярд. Також було створене промо відео, повністю згенероване ШІ. Задля цього команда залучила найкращих спеціалістів з дизайну Sigma Software, створивши понад 70 генерацій зображень у Midjourney та витративши понад 5 годин на роботу з AI-плагіном у Photoshop для генерації відео, візуальних 3D-ефектів та розкадрування у Runway. Таким чином, ребрендинг конкурсу UNICORN був повністю створений за допомогою ШІ.
30 менторських сесій протягом 3-тижневого освітнього компонента конкурсу з експертами від SID Venture Partners, SET University, Finmap, Datuum, Polish-Ukrainian Startup Bridge та багатьох інших компаній.
Три нетворкінг заходи зібрали понад 300 людей, щоб обмінятися досвідом та почути круті поради від спікерів. Учасники познайомились з представниками ТОП венчурних фондів України, Horizon Capital, Flyer One Ventures, ZAS Ventures та інші.
UNICORN отримав 130+ заявок від проєктів в доменах Defence, EdTech, AI, Automotive, та інших, 70% з них — українські, 30% — європейські. $8500 — призовий фонд та $14000+ — негрошові призи для учасників.
Результат:
- 905 542 — охоплення в Google Ads;
- 555 000 — охоплення на Facebook;
- 13 087 — охоплення на LinkedIn;
- 14 262 — відвідувань сторінок UNICORN;
- 22 099 — переглядів відео в кінотеатрах «Нікольський» у Харкові та «Ретровіль» у Києві;
- 26 — публікацій у включно з Міністерством цифрової трансформації, ЄБА, Львівський IT Кластером та іншими.