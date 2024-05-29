Технології від минулого до сучасності в PR-проєктах Sigma Software

Про все, що відбувається у світі маркетингу та креативу: новини, огляди трендів, авторські колонки, кейси та інтерв'ю

Технології — це не тільки інструмент, який ми в Sigma Software використовуємо, щоб зростати та розвиватись, це також те, що надихає нас та допомагає створювати різні, але захопливі проєкти.

Old but Gold: інтерактивний музей технологій

Sigma Software є партнером конференції IT-Arena, якій у 2023 виповнилось 10 років. За рік до того компанія зустріла 20-ту річницю. Щоб відсвяткувати, ми створили музей технологій, що демонстрував, як змінювалась ІТ-галузь. Ретро-мови програмування, ігри та комп’ютери від Apple, IBM, Compaq — все це створило лампову атмосферу з ноткою ностальгії.

Серед наших цілей були підвищення впізнаваності бренду, просування технічного та інженерного потенціалу компанії.

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Команда Sigma Software зробила неймовірне ностальгічне місце:

Ми зібрали 50+ робочих вінтажних експонатів.

Представили легендарні комп’ютери та лептопи, на яких можна було пограти у вінтажні ігри, написати код, використовуючи старі середовища програмування від Delphi та Eclipse до Assembler та Turbo Pascal.

Представили мобільні телефони, на яких відвідувачі могли написати SMS за допомогою клавіатури або погратись в культову Змійку.

У музеї ми виставили ігрові консолі Nintendo, Sega, Тетрис і Тамагочі.

Зібрали бібліотеку книг з програмування та пам’ятні речі: аудіокасети, мережеві адаптери, 5¼-дюймові дискети, магнітні стрічки, перфокарти, кишенькові ПК.

Створили компіляцію рекламних відео найгучніших технологічних новинок минулого зі Стівом Джобсом, Білом Гейтсом, Стівом Балмером та Клайвом Сінклером.

Розмістили фотостенд «Робоче місце програміста 90-х», де можна було сфотографуватись на той самий Polaroid.

Представили 5 доменів і 15 кейсів, щоб розповісти про експертизу компанії.

Жодна деталь не була для нас замалою.

Як дрес-код для команди ми використали символ епохи 90-х — светри Team Boys.

Cтворили плейлисти з музичними хітами минулого, які від перших хвилин створювали особливу атмосферу.

У співпраці з командою дизайнерів розробили незабутні візуали в стилі ретро.

Використали різні формати спілкування: сторіз з відео ретро-комп’ютерів, сторіз з фрагментами канонічних улюблених фільмів, фото та відео з роботи виставки, квіз «Назад у майбутнє технологій».

Зняли відео про наш музей, надихнувшись легендарною Матрицею.

Результат:

загальне охоплення за два дні —10К+;

відвідувачів — 3300;

середній час на стенді — 12 хвилин (проти 3 на звичайних стендах);

сотні сторіз та фото від гостей музею;

і головне — музей завоював серця відвідувачів і змусив всіх говорити про нас.

Ми полюбили цю історію, відтак, музей технологій невдовзі відкриється у львівському офісі Sigma Software.

ШІ для просування UNICORN, програми №1 для технологічних стартапів в Україні

За допомогою конкурсу UNICORN від Sigma Software Labs ми сприяємо зростанню стартап-спільноти, укріплюємо технологічну екосистему, підтримуємо експертність українських технологій та заохочуємо таланти випробовувати свої сили у підприємницьких ідеях. Мета конкурсу — просувати українські технологічні інновації на світовому рівні.

Конкурс IT_EUREKA був заснований у 2014 програмою Tempus в Україні та під лідерством Sigma Software Labs проіснував 7 років. У 2023 конкурс пройшов ребрендинг та отримав назву UNICORN. Перший сезон відбувся восени 2023 року, триваючи 3 місяці, і має продовження 2024 року.

Підкреслюючи технологічність UNICORN, команда орієнтувалася на ЦА конкурсу та провела ребрендинг за допомогою ШІ. Ми розробили проєкт у стилістиці Sigma Software Labs, зокрема маскота у вигляді Єдинорога, асоційованого зі стартапом з оцінкою понад 1$ мільярд. Також було створене промо відео, повністю згенероване ШІ. Задля цього команда залучила найкращих спеціалістів з дизайну Sigma Software, створивши понад 70 генерацій зображень у Midjourney та витративши понад 5 годин на роботу з AI-плагіном у Photoshop для генерації відео, візуальних 3D-ефектів та розкадрування у Runway. Таким чином, ребрендинг конкурсу UNICORN був повністю створений за допомогою ШІ.

30 менторських сесій протягом 3-тижневого освітнього компонента конкурсу з експертами від SID Venture Partners, SET University, Finmap, Datuum, Polish-Ukrainian Startup Bridge та багатьох інших компаній.

Три нетворкінг заходи зібрали понад 300 людей, щоб обмінятися досвідом та почути круті поради від спікерів. Учасники познайомились з представниками ТОП венчурних фондів України, Horizon Capital, Flyer One Ventures, ZAS Ventures та інші.

UNICORN отримав 130+ заявок від проєктів в доменах Defence, EdTech, AI, Automotive, та інших, 70% з них — українські, 30% — європейські. $8500 — призовий фонд та $14000+ — негрошові призи для учасників.

Результат: