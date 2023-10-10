Технології у подкастах: історія партнерства «Закрив Раунд» та ІТ-компанії FAVBET Tech

Стартапи та мільйонні інвестиції, світовий бізнес та феномен ІТ-сфери — теми, які викликають ажіотаж та стають все популярнішими у суспільстві. А чому б не розповісти, що відбувається в українському tech-бізнесі? Саме це вирішили зробити IT-компанія FAVBET Tech у співпраці з авторами подкасту «Закрив Раунд» — Іллею Кабачинським та Антоном Полєсковим.

FAVBET Tech — українська IT-компанія, що впроваджує інновації в Entertainment Tech через багатокомпонентну платформу, здатну надавати унікальний ігровий досвід мільйонам користувачів. Сьогодні команда FAVBET Tech — партнери «Кіберполку» та активні учасники ІТ-армії під егідою Мінцифри.

На початку своєї діяльності FAVBET Tech зіткнувся з проблемою: потенційні співробітники та партнери в першу чергу вбачали у компанії продовження азартного бізнесу. А це заважало найму та розвитку. Долати стереотипи щодо гемблінгу — занадто велика задача, тому у FAVBET Tech вирішили змінювати ставлення до самої компанії. Задача — стати бізнесом, який впливає на розвиток ІТ України та топ-оф-майнд брендом для ІТ-спільноти та шерхолдерів.

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Так з’явилася ідея партнерства та запуску подкасту «Закрив Раунд», що розповідає про світовий та український ринок технологій, говорить про ключові персоналії галузі та популяризує ІТ серед українців. Ведучими програми стали Ілля Кабачинський та Антон Полєсков.

Спершу цільовою аудиторією стали співробітники продуктових IT-компаній — розробники, маркетологи, продуктові менеджери. Проте подкаст швидко почав зростати й аудиторія збільшувалася — тепер tech-обговореннями цікавляться люди, які стежать за всім новим та технологічним, що з’являється у світі, та тримають руку на пульсі останніх технологій.

До просвітницької місії «Закрив Раунд» доєдналася ідея створення ком‘юніті — гостей проєкту: ТОП-менеджерів провідних ІТ-компаній, лідерів думок, державних діячів. За три сезони подкасту у його студії побували Єгор Яроцький, директор з продукту в MEGOGO, Сергій Смусь, співвласник компанії Uklon, Ольга Руднєва, СЕО Superhumans, Антон Павловський, CEO Headway, Олександр Пасиков, директор з розвитку Taimi, Наталія Кушнерська, очільниця Brave1, та інші знакові представники креативних і tech-індустрій.

Кінець 2022 року «Закрив раунд» від FAVBET Tech завершив рік великим інтерв’ю з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Це не політичне гостре інтервʼю, а навпаки — одна з перших в Україні глибоких розмов про технології й особисте життя міністра. Ведучі хотіли зрозуміти, як працює та живе Михайло Федоров, як функціонує його команда в умовах повномасштабної війни. Ексклюзивно для слухачів подкасту міністр анонсував великий апдейт для Дії. Серед іншого, також говорили про захист українського кіберпростору, Старлінки, «Армію дронів», залучення іноземних інвестицій та переписку з Ілоном Маском.

Сьогодні ми живемо в епоху, коли технологія об’єднує, навчає та надихає. Подкаст «Закрив Раунд» став маяком надії в часи повномасштабної війни, коли Україна переживає важку історичну подію. Цей подкаст не тільки про розваги, а й про навчання. Про те, що надихає та показує, що в майбутньому є безмежні можливості для кожного. Популярність та значущість технологічних тем у середовищі українців свідчить, що ми вже не тільки споживачі, але і творці. Артем Скрипник СЕО FAVBET Tech

Зважаючи на повномасштабну війну, деякі з випусків ведучі присвячують саме військовим технологіям та розвитку українського MiltaryTech. Про можливості масштабування українських військових розробок, говорили, зокрема, з очільницею Brave1 Наталією Кушнерською.

Іншим ключовим епізодом стало обговорення можливостей протезування поранених військових із СЕО Superhumans Ольгою Руднєвою. Під час подкасту вона розповіла про те, як відбувається сучасне протезування, які технології застосовуються та наскільки близько людство дійшло до створення справжніх екзоскелетів з наукової фантастики.

Мета нашого проєкту з самого початку — розповідати про технологічні феномени. З початку повномасштабного вторгнення українцям стали цікаві такі феномени у дещо інших напрямках: тих, що повʼязані з повномасштабною війною. Це і дрони, і зброя. Тому у нас був випуск з Brave1. А ще — ми говоримо про розробки, що допомагають українцям відновлюватись. Саме тому ми з великим захопленням записали випуск з Ольгою Руднєвою з Superhumans, оскільки вона за 50 хвилин розповіла про протезування в рази більше, ніж ми знали до цього. Ілля Кабачинський

«Закрив раунд» вже має три сезони — кожен зі своєю тематикою. Третій сезон став особливим, оскільки поки світ говорить про величезні стартапи, в Україні триває повномасштабна війна, а ІТ-середовище не лише тримається, але й намагається розвиватися у цих надскладних умовах. Повномасштабна війна зачепила багато технологічних компаній, вдарила по ринку, спричинила відтік кадрів. У таких умовах дуже важливо підтримувати тих, хто продовжує працювати, визнавати їхній внесок та досягнення, показувати приклади успішних проєктів.

Так, у третьому сезоні «Закрив раунд» вийшов документальний фільм про tech-кластер у Харкові. Головна ціль документарі — показати, як живе під майже щоденними обстрілами харківська tech-спільнота. Адже до повномасштабної війни Харків був другим містом в Україні за кількістю ІТ-спеціалістів. Сьогодні багато жителів міста виїхали, а сам Харків зазнав великих руйнувань від атак російського ворога. Команда подкасту особисто відвідала Харків та розповіла глядачам і слухачам, як зараз функціонує харківське технологічне ком’юніті.

Харків’яни дуже пишаються своїм містом, і команди технологічних компаній ставляться до кластера свого міста не менш патріотично. Один з підприємців-героїв нашого випуску майже не залишав місто за останні півтора року, а всі учасники фільму вірять, що місто повернеться у довоєнний стан. Така відданість і прив’язаність до Харкова навіть в скрутні часи не може не викликати повагу. Антон Полєсков

Тим часом співпраця FAVBET Tech та подкасту «Закрив раунд» продовжується. Попереду — нові сезони, нові майданчики (до речі, з другого сезону подкаст можна ще й дивитись у відеоформаті) та нові гості. За час свого існування подкаст вийшов далеко за межі своєї першочергової місії й став точкою тяжіння для десятків тисяч професіоналів галузі та звичайних українців, які цікавляться розвитком технологій та цінують якісний україномовний контент.