Марка «Укрпошти», роумінг по Галактиці від Київстар та інше: соцмережі вибухнули мемами про наступ інопланетян

Після загадкових спалахів у небі над Київщиною українці почали хвилюватися і пропонувати теорії, які пояснюють це явище.
Поки наукового пояснення не запропонували, у соціальних мережах почали створювати меми зі швидкістю світла про можливий наступ інопланетян.
Редакція MMR пропонує добірку мемів від українських брендів та користувачів соцмереж про цю подію:
Однією із версій загадкового спалаху стало падіння супутника NASA. Проте Сергій Притула також запевнив: супутник на який збирали всією Україною, цілий:
Супутник на місці— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) April 19, 2023
Один із користувачів соцмереж створив власний дизайн марки від «Укрпошти»:
хто це зробив? pic.twitter.com/snMw63aE1G— Укрпошта (@ukrposhta) April 19, 2023
А Київстар уже розглядає варіант запуску роумінгу по Галактиці:
April 19, 2023
Здається, час запускати роумінг по Галактиці🤔— Kyivstar (@TwiyKyivstar) April 19, 2023
Ощадбанк впевнений, що підлітки з інопланетної сім’ї навряд навчені фінансовій грамотності, і тому запропонував свої послуги:
Вибачте, а у вас Нокіа 3310 є?👀 pic.twitter.com/ohj6ReG80x— Elmir.ua (@ElmirUA) April 19, 2023
Одними з найкращих мемів, за версією редакції, є меми з Володимиром Зеленським та Петром Порошенком:
А дехто з користувачів навіть уявив Київ після вторгнення інопланетян: