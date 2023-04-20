В Україні В світі
В Україні В світі
20 Кві 2023, 12:05
Креатив

Марка «Укрпошти», роумінг по Галактиці від Київстар та інше: соцмережі вибухнули мемами про наступ інопланетян

Автор матеріалу
Marketing Media Review
Обо всем, что происходит в мире маркетинга и креатива: новости, обзоры трендов, авторские колонки, кейсы и интервью

Після загадкових спалахів у небі над Київщиною українці почали хвилюватися і пропонувати теорії, які пояснюють це явище.

Поки наукового пояснення не запропонували, у соціальних мережах почали створювати меми зі швидкістю світла про можливий наступ інопланетян.

Редакція MMR пропонує добірку мемів від українських брендів та користувачів соцмереж про цю подію:

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Однією із версій загадкового спалаху стало падіння супутника NASA. Проте Сергій Притула також запевнив: супутник на який збирали всією Україною, цілий:

Один із користувачів соцмереж створив власний дизайн марки від «Укрпошти»:

А Київстар уже розглядає варіант запуску роумінгу по Галактиці:

Ощадбанк впевнений, що підлітки з інопланетної сім’ї навряд навчені фінансовій грамотності, і тому запропонував свої послуги:

Одними з найкращих мемів, за версією редакції, є меми з Володимиром Зеленським та Петром Порошенком:

А дехто з користувачів навіть уявив Київ після вторгнення інопланетян:

Автор
Marketing Media Review (Обо всем, что происходит в мире маркетинга и креатива: новости, обзоры трендов, авторские колонки, кейсы и интервью)
20 Кві 2023, 12:05
бренди війна меми соціальні мережі україна
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