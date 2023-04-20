Марка «Укрпошти», роумінг по Галактиці від Київстар та інше: соцмережі вибухнули мемами про наступ інопланетян

Після загадкових спалахів у небі над Київщиною українці почали хвилюватися і пропонувати теорії, які пояснюють це явище.

Поки наукового пояснення не запропонували, у соціальних мережах почали створювати меми зі швидкістю світла про можливий наступ інопланетян.

Редакція MMR пропонує добірку мемів від українських брендів та користувачів соцмереж про цю подію:

Однією із версій загадкового спалаху стало падіння супутника NASA. Проте Сергій Притула також запевнив: супутник на який збирали всією Україною, цілий:

Супутник на місці — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) April 19, 2023

Один із користувачів соцмереж створив власний дизайн марки від «Укрпошти»:

А Київстар уже розглядає варіант запуску роумінгу по Галактиці:

Здається, час запускати роумінг по Галактиці🤔 — Kyivstar (@TwiyKyivstar) April 19, 2023

Ощадбанк впевнений, що підлітки з інопланетної сім’ї навряд навчені фінансовій грамотності, і тому запропонував свої послуги:

Вибачте, а у вас Нокіа 3310 є?👀 pic.twitter.com/ohj6ReG80x — Elmir.ua (@ElmirUA) April 19, 2023

Одними з найкращих мемів, за версією редакції, є меми з Володимиром Зеленським та Петром Порошенком:

А дехто з користувачів навіть уявив Київ після вторгнення інопланетян: