EVA BEAUTY — новий формат сервісного магазину від лідера українського дрогері

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23 грудня 2023 року в столичному ТЦ Respublika Park відкрився перший магазин формату EVA BEAUTY. На відміну від звичних EVA, тут зроблений акцент на декоративну та доглядову косметику професійного та елітного сегментів. Велику увагу приділено сервісам та можливостям індивідуального підбору засобів під конкретні потреби кожного клієнта.

У магазині можна записатися на плановий мейкап або організувати на замовлення дівич-вечір з майстер-класом. Тут відбуватимуться презентації продукції різних косметичних брендів.

У зоні тестування шкіри спеціаліст за допомогою сучасного обладнання безкоштовно визначить тип і потреби шкіри обличчя та допоможе підібрати відповідний комплексний догляд.

У парфумерному відділі можна пройти спеціальний квіз — розроблений професійним парфумером тест, що допоможе підібрати аромат за індивідуальними вподобаннями.

Зони самовізажу дозволяють протестувати різноманітні зразки декоративної косметики. А щоб видалити сліди експериментів, вони укомплектовані засобами для демакіяжу.

Деякі косметичні засоби можна приміряти віртуально за допомогою спеціального планшета VISUAL by EVA. Також можна ознайомитись із простими відеоінструкціями з використання різних типів накладних вій.

У зоні пакування подарунків клієнт може самостійно та безкоштовно загорнути вибрані товари, використовуючи фірмовий брендований папір і стрічки.

Для дітей передбачено спеціальну ігрову зону з бізібордами та мультфільмами, де малеча може розважатись, поки дорослі зайняті покупками.

EVA BEAUTY є першою в Україні роздрібною точкою продажу професійних засобів для догляду за волоссям L`Oreal Professionnel та Matrix, а також офіційним дистриб’ютором SteamPod та Dyson. Преміальні пристрої для укладання можна протестувати просто в магазині. До того ж з квітня цього року на базі EVA BEAUTY запрацював салон краси Beauty Salon by EVA, який надає послуги жіночої, чоловічої та дитячої стрижки, фарбування, укладання та догляду за волоссям, а також базові косметологічні процедури та консультації від спеціалістів брендів. Це можливість не лише створити гарний образ, але й протестувати прилади та засоби, які можна придбати в EVA BEAUTY.

Інвестиції у відкриття магазину склали 15,5 млн грн. Додатково у відкриття салону — 1,7 млн грн. Це великою мірою іміджевий проєкт, який дарує зовсім новий досвід взаємодії з брендом, формує новий підхід до вибору засобів. Додаткові сервіси та консультації стають для клієнта входом у нові категорії та сегменти товарів. Завдяки ним він може відчути максимальний ефект і вже свідомо перейти на правильно підібрані продукти нового рівня.

Середній чек клієнта EVA BEAUTY на 173% більший, ніж у звичайному київському магазині EVA.

Найпопулярніша категорія товарів — декоративна косметика — складає близько 25% від загальних продажів у штуках. Приблизно по 20% припадає на догляд за обличчям і тілом, догляд за волоссям та парфуми.

З моменту відкриття кількість унікальних клієнтів склала понад 40 000 осіб. 76% продажів припадають на покупців, що є учасниками спеціальної дисконтної програми лояльності магазину (діє виключно у EVA BEAUTY).

Конверсія (відсоток відвідувачів, які здійснили покупку) складає 35%. У компанії відзначають, що магазин часто відвідують пари або родини, де хтось один робить покупки для всіх. Тож реальна конверсія таким чином сягає близько 60%.

EVA BEAUTY приваблива не лише для клієнтів, але й для партнерів (виробників та постачальників). Адже світовий ринок краси демонструє поступове зростання, догляд за собою стає звичкою для все більшого числа людей. Конкуренція за увагу та любов споживачів підвищується не лише серед ритейлерів, а й серед косметичних брендів. Для України EVA BEAUTY — унікальний майданчик, де преміальні та професійні бренди можуть бути якісно презентовані широкій аудиторії, котра прагне піклуватись про себе та відкривати нове.

Проєкт EVA BEAUTY бере участь у конкурсі X-RAY, і ви можете підтримати його, проголосувавши на спеціальній сторінці.