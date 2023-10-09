Більше можливостей для українських дітей: «Клуб супергероїв» Favbet Foundation

З початком війни благодійний фонд Favbet Foundation переорієнтував понад 90% своїх проєктів на допомогу ЗСУ. На другий рік повномасштабної війни допомога українській армії трансформувалася в системну роботу мілітарі-хабу, а гуманітарні напрямки адаптували під вимогу воєнного стану.



Серед них — програми освітнього та спортивного розвитку дітей та підлітків, які були першочерговою місією фонду за мирних часів

Одним з найважливіших соціальних проєктів фонду у 2023 році стала ініціатива «Клуб супергероїв» з підтримки дітей та підлітків з родин військовослужбовців і переселенців. «Клуб» об’єднав одразу три проєкти: «IT Kids», «Сила у знаннях» та «Сильніші разом».

«IT Kids» — це курси базової ІТ-освіти для дітей, які Favbet Foundation започаткували спільно з Code Club Україна. ​​В основу програми покладено курс «Новий Python», який знайомить дітей з основами програмування на популярній мові та дає фундаментальні знання для подальшого розвитку в технологічній сфері.

Нагадуємо, що MMR розпочав прийом заявок для участі в Конкурсі PR-кейсів. Ознайомитися з номінаціями, правилами подачі кейсів та заповнити анкету для участі можна тут. Найяскравіші кейси будуть представлені згодом на сторінках mmr.ua та лендингу конкурсу. Найкращі кейси оргкомітет MMR нагородить під час PR марафону 8 листопада. Подати заявку

Сьогодні курс пройшли вже 352 дітей, 156 з них із родин військовослужбовців та ВПО. Навчання відбувалося в 16 онлайн- та 14 офлайн-групах в Дніпрі, Кривому Розі, Кропивницькому, Львові, Луганській області, Одесі, Сумах та інших містах. Викладачами курсу були 33 менторів — практикуючих розробників та волонтерів.

Знання — суперсила українських дітей, від якої залежить відновлення та розвиток нашої країни. Тому вже зараз Favbet Foundation надає дітям додаткові можливості для навчання та заохочує розкривати власні таланти. «IT Kids» тут один з основних напрямів, адже вивчення ІТ — це не лише корисні навички, а ключ до успішного майбутнього. Кожна дитина може стати архітектором цифрового світу, творцем інновацій та супергероєм технологій. Ми маємо щодня доводити, що здатні рухатись вперед та ставати краще навіть під щоденними обстрілами. Євген Бондар куратор фонду

«Сила у знаннях» — особливий проєкт, в межах якого команда Favbet Foundation передала спеціальні 5500 боксів канцелярії дітям ВПО та військовослужбовців.

У великому наборі, який діти отримали напередодні початку навчального року, було все необхідне, щоб розкрити свої суперздібності в навчанні та творчості.

Третім проєктом «Клубу супергероїв» став «Сильніші разом», що допомагає дітям розкривати свої суперздібності у спорті. Завдяки проєкту десятки дівчат та хлопців з родин переселенців та військовослужбовців отримали можливість безкоштовно тренуватись та щодня ставати кращою версією себе.

Зараз у межах проєкту діє чотири регулярні секції. У київському Центрі фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проходять заняття футболом та баскетболом, а в бійцівському клубі SpartaBox вихованці тричі на тиждень вчаться боксу та боротьбі.

Головна ціль «Сильніші разом» — забезпечити дітям доступне та комфортне середовище, де вони зможуть розвивати свої спортивні здібності, знаходити нових друзів та долати стрес, спричинений війною.

Тим часом «Клуб супергероїв» Favbet Foundation продовжує зростати та готується до старту нових проєктів, аби ще більше українських дітей могли сміливо дивитись у майбутнє. Наближувати перемогу фонд допомагає системною підтримкою ЗСУ, забезпечуючи захисників автомобілями, дронами та високотехнологічними засобами.