200 млн грн для ЗСУ, співпраця з благодійними фондами, співробітники на фронті: як BROCARD допомагає наблизити Перемогу

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«Поки наші захисники виборюють майбутнє країни на полі бою, завдання кожного свідомого бізнесу — забезпечувати міцний тил, вчасно «подавати набої» у вигляді безперервної фінансової допомоги армії та підтримувати українців, що постраждали від вторгнення росії», — це позиція, яку група BROCARD займає від початку війни і займатиме, доки вона триває.

З перших днів війни BROCARD робить все задля прискорення Перемоги. Вже на четвертий день повномасштабного вторгнення компанія сплатила перший мільйон гривень допомоги Збройним Силам України. 7 березня 2022 року, коли російські війська намагалися оточити Київ, Харків, Чернігів, Суми і Миколаїв, ситуація на фронті ускладнювалася, а волонтерський рух тільки формувався, ЗСУ було перераховано ще 30 млн грн.

На початок березня 2024 року розмір допомоги, яку група BROCARD направила українським військовим, перевищив 200 млн грн.

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Ми прагнемо бути надійним тилом для тих, хто боронить нашу Україну. І що б не сталося, ми будемо робити те, що можемо і вміємо, щоб допомагати армії. 200 мільйонів гривень — це не межа. Наша грошова допомога і надалі буде надходити на рахунки ЗСУ до тих пір, поки це буде необхідно нашим військовим. Людмила Севрюк директорка «Брокард-Україна»

BROCARD активно співпрацює з благодійними фондами. У 2022 році 5 млн грн були спрямовані на розвідувально-ударні комплекси у фонд компетентної допомоги армії «Повернися живим» для масштабного проекту «Довгі руки ТрО».

У тому ж році була започаткована ініціатива на підтримку дітей, які постраждали через війну: весь прибуток від продажу парфуму Soul of Ukraine у мережі BROCARD і на сайті brocard.ua перераховується благодійному фонду «Я буду твоїм тилом» для спецпроекту #Вониневинні.

Благодійний аромат Soul of Ukraine

Станом на сьогодні 334,5 тис. грн передано на допомогу сім’ям Херсонщини, родинам переселенців із дітьми з тимчасово окупованого Маріуполя, малюкам Харківської та Дніпропетровської області. На ці кошти було придбано найнеобхідніше для малечі, зокрема засоби гігієни, підгузки, дитяче харчування.

Наші захисники щодня виборюють краще майбутнє для наших дітей. А ми в тилу підтримуємо сім’ї, які були змушені залишити свої домівки, щоб врятувати дітлахів від обстрілів. Сім’ї, які пережили окупацію, а тепер відбудовують життя заново. Збір коштів для проекту #Вониневинні продовжується, тож кожен може долучитися до цієї доброї справи. Антоніна Оганджанян маркетинг-директорка «Брокард-Україна»

Окрім фінансової підтримки BROCARD допомагає із масовими закупівлями тактичного екіпірування, автотранспорту для окремих бойових бригад, продуктів, ліків тощо. Співробітники компанії постійно збирають кошти на тепловізори, кровозупиняючі турнікети, каски й шоломи, наколінники, термоустілки, на авто й запчастини, зарядні станції тощо для колег і їхніх близьких, які зараз на службі. Сьогодні 25 співробітників BROCARD захищають Україну у складі ЗСУ і ТРО, тримають IT-фронт.

Минулого року група BROCARD придбала дрон DJI Mavic 3 Fly More Combo з набором підсилювачів сигналу й антен для бригади аеророзвідки. «Дрони — це очі в небі. Або наша «пташка», або наші хлопці платять свої життя, — так розказав один із мужніх бійців з аеророзвідки про «крилатих помічників». — Коли є «пташка», атаки перестають бути неочікуваними — ми можемо вишукувати піхоту ворога, танки, виходи артилерії і наводити туди наших хлопців. А вони вже відпрацьовують».

Дрон DJI Mavic 3 Fly More Combo для військових

Також BROCARD передав косметичну продукцію армії — все, що може стати в нагоді: мило та засоби для миття, шампуні, засоби для гоління, вологі серветки, бальзами для губ, сонцезахисні засоби тощо. Військовим вже передано 12 тис. одиниць товарів першої необхідності на суму 4 млн грн.