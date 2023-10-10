«Про здоров’я просто»: як «Дарниця» дбає про здоров’я українців з амбасадорами бренду

Через повномасштабну війну хвороби загострюються, «молодшають» і загалом виникають частіше.

«Дарниця» привертає увагу до цієї соціально значимої теми через :

кросмедійний комунікаційний проєкт «Про здоров’я просто» (реалізується у відповідь на виклики або з нагоди певної події, наприклад, Всесвітнього дня серця);

телеграм-канал «Про здоров’я просто» (функціонує на постійній основі).

Оскільки хворіють усі, амбасадорами бренду, експертами, а також контент-кріейторами виступають лікарі-інфлюенсери, військові, публічні і медійні персони.

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Мета та завдання проєкту

Мета — привернення уваги держави та громадськості до стану здоров’я нації, яка живе в умовах війни.

Завдання — заклик до кожного українця подбати про своє здоров’я. Важливу роль відіграють нано- та мікроінфлюенсери. Маючи високий рівень залученості та довіри своєї аудиторії, вони простими словами розповідають про хвороби, дають рекомендації, діляться досвідом. Залучення макроінфлюенсерів та селебретіс створює потужну інформаційну кампанію навколо теми здоров’я.

Етапи реалізації

Щодо кросмедійного комунікаційного проєкту «Про здоров’я просто»

Проєкт був реалізований у 3 етапи:

Перший етап — було перевірено гіпотезу про те, що українці приділяють недостатньо уваги здоров’ю. Для цього «Дарниця» звернулася до Gradus Research. Виявилося, що 49% українців під час війни стали менше піклуватися про здоров’я.

Другий етап — поширення цієї проблематики в медіа. Тема зацікавила як загальнонаціональні, так і міжнародні ЗМІ — 33 органічні публікації, 85+ тис. охоплення.

Третій етап — залучення інфлюенсерів.

На сайті 24 каналу невролог, сімейний лікар, кардіолог, педіатр звертали увагу на проблеми зі здоров’ям. Вони виступили амбасадорами бренду, адже їхні поради корелювалися із важливим меседжем «Дарниці» — «Дбаємо про здоров’я мільйонів українців».

На радіо «Люкс ФМ» транслювалися короткі радіопрограми, де ці ж лікарі давали поради.

На власних сторінках у соцмережах лікарі піднімали теми, пов’язані зі здоров’ям, та поширювали матеріали проєкту.

Лікарі виступили не лише експертами та інфлюенсерами, а й контент кріейторами, створюючи рілси для «Дарниці».

Щодо телеграм-каналу «Про здоров’я просто»

«Просто про здоров’я» — майданчик, де простою мовою «Дарниця» ділиться лайфхаками про здоров’я, розвінчує міфи про лікування, спираючись на доказову медицину.

Канал функціонує на постійній основі.

Для телеграму є класичним поширення матеріалів інфлюєнсерів. Канал «Дарниці» пішов іншим шляхом. За допомогою інфлюенсерів піднімаються важливі теми, які допомагають підтримувати здоров’я. На своїх сторінках у соцмережах інфлюенсери діляться інформацією з телеграм-каналу «Дарниці», тим самим формуючи окреме ком’юніті.

Унікальність проєкту

Такий мікс створює додану вартість бренду, формуючи навколо нього ком’юніті бренд-амбасадорів серед споживачів.

Жоден із фармацевтичних виробників не працює з інфлюенсерами на постійній основі. Натомість «Дарниця» демонструє, як постійна робота у міксі нано-, мікро-, макроінфлюенсерів та селебретіс дає бренду не просто охоплення чи залучення. Такий мікс створює додану вартість бренду, формуючи навколо нього ком’юніті бренд-амбасадорів серед споживачів.

До комунікації був навіть залучений боєць ЗСУ Назар Грабар. Більшість компаній із обережністю ставляться до використання військових у комунікаціях. Успішний тематичний match («Дарниця» розповідала про посттравматичний стресовий розлад, і Назар поділився своєю історією) зробив комунікацію корисною для багатьох людей. Відео з Назаром було перепощене на його фан-акаунті в TikTok, набравши 400 тисяч+ переглядів.

Крім того, «Дарниця» — єдиний фармацевтичний виробник, що має власний телеграм-канал.

ЦА проєкту

Проєкт розрахований на українців, що проживають в Україні в умовах повномасштабної війни.

Інструменти просування

Нано, мікро- та макроблогери, медіа, радіо, соціальні мережі, телеграм-канал.

Результати

Кросмедійний комунікаційний проєкт «Про здоров’я просто»

Охоплення — 6,9 млн унікальних користувачів

Середній час прочитання матеріалів — 2,44 хвилини

Соціальні мережі лікарів — 100К

Телеграм-канал «Про здоров’я просто»

№1 за цитуванням у категорії «Здоров’я»*

Понад 8 тисяч підписників

Проєкт має пролонгований ефект. Окрім того, що телеграм-канал «Дарниці» щодня комунікує зі своїми користувачами, «Дарниця» створює додаткові тематичні проєкти про здоров’я із залученням інфлюенсерів.

Із нагоди Всесвітнього дня серця «Дарниця» нагадала про небезпеку серцево-судинних захворювань, запросивши до співпраці амбасадорів бренду: лікарів-кардіологів, сімейного лікаря та лікаря-дієтолога. Триває проєкт «Про здоров’я просто» #Дбаємо про ваші серця.

*Індекс цитування — показник авторитетності телеграм-каналу, розрахований на основі згадок про нього, а також репостів та згадок публікацій цього каналу в інших каналах