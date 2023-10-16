PR проєкти, що змушують задуматись

Кажуть, що хорошу історію не гріх і прикрасити. Ми в Sigma Software не звикли прикрашати. Натомість ми робимо проєкти, що відгукуються та виходять за межі звичних промо кампаній в соціальних мережах чи промо під час профільних заходів.
Розповімо вам про два таких.
Історія одного світового рекордсмена
У 2017 році мотоцикл Inspirium, створений українськими інженерами, встановив світовий рекорд швидкості під час перегонів на озері Бонневіль в США. Sigma Software від початку була партнером проєкту, маючи на меті відкрити світу потенціал українських інженерів та популяризувати технічну освіту серед молоді.
Після повернення додому, Inspirium поїхав у масштабний гастрольний тур, піднімаючи впізнаваність бренду компанії та залучаючи молодь до технічних професій. Спочатку Isnpirium був виставлений в Києві під час Шведсько-Українського форуму, далі — в аеропорту Харкова. Згодом Inspirium поїхав до Львова, у найбільший в Східній Європі ТРК Victoria Gardens, в Івано-Франківський завод Промприлад, Чернівецький ТРК DEPOT. Сьогодні мотоцикл можуть побачити відвідувачі ТРК Магігранд у Вінниці. У кожному місті Inspirium проводив від 4 до 6 місяців, таким чином загальне охоплення за цей час склало близько 10 млн людей!
Щоб привернути ще більше уваги, ми розробили додаткові промо-активності: пошуковий квест просторами Virtoria Gardens, онлайн квіз про українських винахідників, офіційні відкриття до кожної експозиції, розробили унікальний мерч в тему винахідництва в партнерстві з українськими виробниками.
Результати:
- 6+ років та триває
- 6 міст
- Загальне охоплення понад 10 млн
- Сотні світлин, відео, тегів, постів, згадувань
- Сотні одиниць унікального мерчу
25 арт-творів, об’єднані думкою про Перемогу
2022 рік назавжди залишиться найчорнішим у житті кожного українця. Як соціально-відповідальна компанія зі штаб-квартирою в Харкові та понад двома тисячами українських спеціалістів Sigma Software прагнула підтримати та підняти дух українцям через мистецтво та таланти України.
Спільно з галереями «Фарбований лис», «Мистецтво UA», БФ «Завжди Україна» та ТРК Victoria Gardens ми організували арт-фестиваль, що об’єднав найкращих художників із 25 регіонів України та створили и потужний мурал на тему «Об’єднані перемогами».
Підготовка розпочалась задовго до події, адже потрібно було обрати найкращих митців, розповісти про ідею, логістику, витрати, підготувати стіну, домовитися з артистами, воркшоп-студіями та медіа. На момент, коли розпочався фестиваль, а це було три дні нон-стоп шоу, основну підготовку вже було виконано.
Що ж відбулося:
- 30+ тисяч відвідувачів
- 100+ згадок у медіа
- 250+ тисяч грн для ЗСУ
- 10 воркшопів та 3 повноцінні концерти
- 2 розмальовані під камуфляж авто для ЗСУ
Результат був настільки значущим і красивим, що ми вирішили вийти за межі стіни та представили ці твори мистецтва всій Україні. Ми надрукували роботи на полотнах і відправилися в турне Україною. Кожна виставка супроводжується офіційним відкриттям із вином, гідом та сильними історіями від організаторів.
Таким чином ми:
- масштабували проєкт до розмірів України і не тільки;
- організували виставки у Львові, Києві та Одесі;
- плануємо виставку на головній площі Познані (Польща);
- створили стильний мерч, кошти з якого передаємо в ЗСУ;
- підтримуємо Україну та українське мистецтво.
Окрім цього, ми перетворюємо роботи в NFT за згодою усіх авторів і незабаром розмістимо їх у віртуальній галереї.
І допоки триває війна росії проти України, доти ми будемо показувати ці роботи світу, бо мистецтво — це також зброя, яка допомагає наблизити подію, на яку ми всі так чекаємо.