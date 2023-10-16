В Україні В світі
В Україні В світі
16 Жов 2023, 18:51
PR

PR проєкти, що змушують задуматись

Кажуть, що хорошу історію не гріх і прикрасити. Ми в Sigma Software не звикли прикрашати. Натомість ми робимо проєкти, що відгукуються та виходять за межі звичних промо кампаній в соціальних мережах чи промо під час профільних заходів.

Розповімо вам про два таких.

Історія одного світового рекордсмена

У 2017 році мотоцикл Inspirium, створений українськими інженерами, встановив світовий рекорд швидкості під час перегонів на озері Бонневіль в США. Sigma Software від початку була партнером проєкту, маючи на меті відкрити світу потенціал українських інженерів та популяризувати технічну освіту серед молоді.

Нагадуємо, що MMR розпочав прийом заявок для участі в Конкурсі PR-кейсів.

Ознайомитися з номінаціями, правилами подачі кейсів та заповнити анкету для участі можна тут. Найяскравіші кейси будуть представлені згодом на сторінках mmr.ua та лендингу конкурсу. Найкращі кейси оргкомітет MMR нагородить під час PR марафону 8 листопада.

Подати заявку

Після повернення додому, Inspirium поїхав у масштабний гастрольний тур, піднімаючи впізнаваність бренду компанії та залучаючи молодь до технічних професій. Спочатку Isnpirium був виставлений в Києві під час Шведсько-Українського форуму, далі — в аеропорту Харкова. Згодом Inspirium поїхав до Львова, у найбільший в Східній Європі ТРК Victoria Gardens, в Івано-Франківський завод Промприлад, Чернівецький ТРК DEPOT. Сьогодні мотоцикл можуть побачити відвідувачі ТРК Магігранд у Вінниці. У кожному місті Inspirium проводив від 4 до 6 місяців, таким чином загальне охоплення за цей час склало близько 10 млн людей!

Щоб привернути ще більше уваги, ми розробили додаткові промо-активності: пошуковий квест просторами Virtoria Gardens, онлайн квіз про українських винахідників, офіційні відкриття до кожної експозиції, розробили унікальний мерч в тему винахідництва в партнерстві з українськими виробниками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал

Результати:

  • 6+ років та триває
  • 6 міст
  • Загальне охоплення понад 10 млн
  • Сотні світлин, відео, тегів, постів, згадувань
  • Сотні одиниць унікального мерчу
25 арт-творів, об’єднані думкою про Перемогу

2022 рік назавжди залишиться найчорнішим у житті кожного українця. Як соціально-відповідальна компанія зі штаб-квартирою в Харкові та понад двома тисячами українських спеціалістів Sigma Software прагнула підтримати та підняти дух українцям через мистецтво та таланти України.

Спільно з галереями «Фарбований лис», «Мистецтво UA», БФ «Завжди Україна» та ТРК Victoria Gardens ми організували арт-фестиваль, що об’єднав найкращих художників із 25 регіонів України та створили и потужний мурал на тему «Об’єднані перемогами».

Підготовка розпочалась задовго до події, адже потрібно було обрати найкращих митців, розповісти про ідею, логістику, витрати, підготувати стіну, домовитися з артистами, воркшоп-студіями та медіа. На момент, коли розпочався фестиваль, а це було три дні нон-стоп шоу, основну підготовку вже було виконано.

Що ж відбулося:

  • 30+ тисяч відвідувачів
  • 100+ згадок у медіа
  • 250+ тисяч грн для ЗСУ
  • 10 воркшопів та 3 повноцінні концерти
  • 2 розмальовані під камуфляж авто для ЗСУ

Результат був настільки значущим і красивим, що ми вирішили вийти за межі стіни та представили ці твори мистецтва всій Україні. Ми надрукували роботи на полотнах і відправилися в турне Україною. Кожна виставка супроводжується офіційним відкриттям із вином, гідом та сильними історіями від організаторів. 

Таким чином ми:

  • масштабували проєкт до розмірів України і не тільки;
  • організували виставки у Львові, Києві та Одесі;
  • плануємо виставку на головній площі Познані (Польща);
  • створили стильний мерч, кошти з якого передаємо в ЗСУ;
  • підтримуємо Україну та українське мистецтво.

Окрім цього, ми перетворюємо роботи в NFT за згодою усіх авторів і незабаром розмістимо їх у віртуальній галереї.

І допоки триває війна росії проти України, доти ми будемо показувати ці роботи світу, бо мистецтво — це також зброя, яка допомагає наблизити подію, на яку ми всі так чекаємо.

Автор
Marketing Media Review (Обо всем, что происходит в мире маркетинга и креатива: новости, обзоры трендов, авторские колонки, кейсы и интервью)
16 Жов 2023, 18:51
Конкурс PR-кейсів
Розкажіть друзям про новину

Нове відео

17 Жов 2023