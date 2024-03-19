Освіта для дітей Героїв: як IT-академія GoITeens допомагає дітям полеглих воїнів відновити віру в свої мрії

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Внаслідок російської агресії понад 6 000 українських дітей втратили найважливіше — сімейне тепло та опіку своїх батьків, життя яких обірвалось на війні. Ворог у будь-який спосіб намагається позбавити нашу країну майбутнього, а наших дітей — віри у перемогу добра над злом.

У часи випробувань безмежно важливо зберегти у серцях маленьких українців надію на світле майбутнє. Тому ІТ-академія GoITeens у співпраці з благодійним фондом «Діти Героїв» та платформою dobro.ua запустила проєкт «Навчимо дітей героїв» зі збору коштів на забезпечення 3 000 дітей якісною диджитал-освітою. Місія цієї ініціативи — розрадити їх після перенесеної втрати та подарувати не просто освіту, а ключ до реалізації власних мрій і амбіцій.

В Україні ІТ-сектор є одним з найбільш динамічно зростаючих, і ми прагнемо використати цей потенціал для підтримки майбутнього наших дітей, а особливо тих, чиї батьки загинули під час війни. Наша інвестиція в освіту та цифрову інфраструктуру є важливою частиною нашої соціальної відповідальності. Олександр Комаров президент «Київстар»

Саме ця компанія «Київстар» виділила на навчання підлітків благодійний грант у розмірі 5,8 млн грн.

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Ще 118 000 грн надійшло на підтримку дітей від фонду Don Calabria. Членкиня ініціативної групи фонду Аріна Кисілюк пояснює, що, відправляючи дітей на передоплачене навчання, у фонді хочуть зменшити фінансовий тиск на сімʼї, чиї діти, постраждали від війни, втратили батьків, і тим самим привернути увагу кожного до соціальних проблем, які існують.

Даючи дітям вибір і можливість слідувати інтересам та здібностям, ми змінюємо їхнє життя: відволікаємо від негативу, даємо можливість у зростанні, задаємо вектор на подальший розвиток та самостійність. Це і є наша ціль. Don Calabria

До того ж вже більше 250 000 грн пожертвували на збір небайдужі українці, вносячи донати на сторінці збору на dobro.ua.

Інформаційну підтримку проєкту надали АЗК SOCAR та Starlight Media. Також інформаційно підтримав проєкт Олександр Педан.

Завдяки підтримці благодійників та донорів ми вже накопичили кошти, яких вистачить на забезпечення освітою 500 дітей. Це не просто цифри — це життєзмінні можливості для кожного з них.

Я вірю, що інвестиції в освіту дітей сьогодні — це інвестиції в майбутнє всієї країни завтра. Навіть найменший донат на підтримку збору не можна недооцінювати, адже кожна гривня — це вклад у зміни на краще не лише в житті дітей, а й усієї України. Нателла Озова СМО GoITeens

Освіта на периферії потреб, або чому ми робимо проблему видимою

У фокусі українського суспільства — збори, направлені на підтримку ЗСУ та забезпечення термінових потреб фронту. І це, безсумнівно, наша основа і пріоритет.

Однак рівень освіти майбутніх поколінь, заради яких наші захисники й виборюють перемогу, теж грає роль. Бо йдеться про ерудованість маленьких українців, які в близькій перспективі своїми зусиллями будуватимуть сильну, прогресивну й процвітаючу Україну.

Освіта — це найкраща інвестиція, яку суспільство може зробити у своє майбутнє. Діти, які втратили під час війни батьків, потребують глибшої турботи і підтримки. Ми ніколи не зможемо повернути їм найближчих, але можемо спробувати якомога краще підготувати до дорослого життя, у якому вони будуть затребуваними спеціалістами. Ірина Гуцал директорка благодійної платформи dobro.ua

Питання про здобуття якісної освіти особливо гостро постає для родин, які перебувають під опікою фонду «Діти Героїв». Серед них 66% зазнають фінансових труднощів і не можуть дозволити собі оплачувати додаткові курси чи гуртки для своїх дітей. Частина цих дітей мріє про навчання ІТ-технологіям, але скрутні обставини обмежують їхні можливості.

Проте віра в те, що освіта є могутнім двигуном прогресу нації, не дозволяє нам закрити очі на проблему. Тому ми вдалися для активних дій заради забезпечення дітям доступу до якісної освіти.

Кому ми допомагаємо

Наша ініціатива орієнтована на підтримку дітей, які втратили на війні найрідніших людей. Для них ми пропонуємо безплатні ІТ-курси, які допоможуть їм розвивати власні здібності та крок за кроком наближатися до своєї мрії.

Одинацятирічний Захар Божко втратив на війні батька. Він з мамою був змушений залишити рідне місто Оріхів, яке періодично потерпає від російських обстрілів, та переїхати до Запоріжжя. Після пережитого Захар став більш відповідальним, замислився про власне майбутнє. Він почав займатися в різних гуртках, але його справжня пристрасть — ІТ. Захар мріє стати програмістом і створювати власні ігри, і ми готові допомогти йому на цьому шляху.

Даші Довгошей 12 років, вона втратила на війні батька, який з перших днів повномасштабного вторгнення пристав до лав добровольців та став на захист України. Розраду після втрати знайшла у малюванні та відеозйомці, але її мрія — перетворити захоплення у дещо більше і стати вебдизайнеркою. На курсах Даша почала опановувати необхідні навички і вже зараз починає робити перші кроки до майбутньої професії.

Таких історій — сотні. За кожною з них стоять діти, які попри неймовірні випробування зберігають в собі силу жити, мріяти та досягати. Вони не втрачають надії і прагнуть розвиватися, навіть коли здається, що проти них увесь світ. Ми налаштовані віддано підтримувати їхнє бажання розвиватися і будувати майбутнє, на яке вони заслуговують.

Збір триватиме до кінця 2024 року, а ми беззаперечно віритимемо, що разом зможемо допомогти якомога більшій кількості здібних і талановитих дітей стати ближчими до своєї мрії. Долучитися до збору можуть всі бажаючі за цим посиланням.