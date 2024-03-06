Ми чекаємо на тебе: як працює ветеранська програма «Фармак»

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Ми не можемо спрогнозувати день, коли наша країна виборе свою таку довгоочікувану Перемогу. Але впевнені в тому, що війна закінчиться, наші захисники та захисниці повернуться додому та стикнуться з новим викликом — адаптацією до цивільного життя.

Тож, поки ми чекаємо на повернення Героїв, варто розпочати підготовку до їхньої реінтеграції в суспільство після демобілізації. Саме тому фармацевтична компанія «Фармак» надає колегам-військовим комплексну підтримку від моменту початку служби й до повної адаптації після повернення на роботу. Для забезпечення безперервності допомоги компанія запустила спеціальну програму реінтеграції для співробітників-захисників.

Фото: співробітники «Фармак», які захищають нас на фронті

Програма реінтеграції ветеранів має чотири складові:

Нова економічна реальність: які тренди визначатимуть ринок у 2025 – досвід TERWIN, Arcelor Mittal, Kvertus, BRAVE1, Starlight media, ГК «Молочний альянс» та 40 провідних управлінців та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтеся, як розширювати партнерства, зміцнювати довіру до бренду та виходити на міжнародні ринки. Реальні стратегії та досвід компаній, які вже зробили цей крок. Забронювати участь

Юридична допомога . Ветерани отримують супровід з усіх питань, які виникають під час та після проходження військової служби.

. Ветерани отримують супровід з усіх питань, які виникають під час та після проходження військової служби. Психологічне та фізичне відновлення . Компанія залучила спеціалістів, що надають ветеранам психологічну допомогу. А також запровадила можливість регулярних медичних оглядів, консультацій різнопрофільних лікарів, комплексне лікування у разі потреби.

. Компанія залучила спеціалістів, що надають ветеранам психологічну допомогу. А також запровадила можливість регулярних медичних оглядів, консультацій різнопрофільних лікарів, комплексне лікування у разі потреби. Допомога в реабілітації. Ветеранам пропонують путівки до санаторно-курортних закладів для оздоровлення.

Ветеранам пропонують путівки до санаторно-курортних закладів для оздоровлення. Гнучкі умови роботи. Упродовж періоду адаптації, який триває три місяці, ветерани можуть працювати у зручному для них графіку.

«Люди щиро раді тебе бачити, біжать з інших відділів, щоб тебе обійняти. Я такого не очікував», — ділиться Олександр, інженер-програміст лабораторних систем «Фармак», який повернувся з фронту.

Фото: «Фармак» готується до зустрічі з кожним колегою-захисником

«Фармак» також дбає про комунікацію всередині колективу — допомагає іншим співробітникам підготуватися до зустрічі колеги-ветерана та надає необхідну інформаційну підтримку.

Фото: «Фармак» забезпечує співробітників, які на фронті, усім необхідним

«Зрозуміло, перерва в 1,5 року — це багато. Я багато чого за цей час забув, та й підприємство не стоїть на місці. Загалом в компанії мене гарно зустріли, допомагають розібратися, відпустки залишилися. Дуже великий плюс, що весь цей час «Фармак» платив мені зарплату. Це фактично тримало мою сім’ю. Бо «звідти» грошей я не привіз. Майже всі кошти військових ідуть на побут, техніку, обладнання», — розповідає Олександр.

Крім того, компанія дбає про 83 своїх співробітників, які наразі служать у лавах ЗСУ — виплачує заробітну плату, закуповує спорядження, автівки, технічне обладнання тощо.

На жаль, внаслідок бойових дій компанія втратила двох колег. Зараз «Фармак» підтримує сім’ї загиблих співробітників, надаючи фінансову допомогу дітям до досягнення ними 18-річного віку.

У «Фармак» зазначають, що наші захисники виборюють для нас свободу і мир, тому кожен у компанії робить максимум, щоб підтримати їх після повернення до цивільного життя.