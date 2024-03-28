«Люди з можливостями»: інформаційна кампанія на підтримку людей з інвалідністю

Про все, що відбувається у світі маркетингу та креативу: новини, огляди трендів, авторські колонки, кейси та інтерв'ю

Ми в METRO Україна вирішили змінити світ на краще та долучитись до побудови інклюзивного суспільства, вільного від обмежень і стереотипів. З початку повномасштабного вторгнення понад 200 000 українців отримали серйозні травми, а близько 20 000 з них потребують протезування. Суспільство досі упереджено ставиться до людей з інвалідністю і помилково вважає їх «людьми з обмеженими можливостями». Ми ж плануємо це змінити, бо віримо, що всі мають рівні можливості, попри будь-які зовнішні відмінності. А протез руки чи ноги — це не обмеження, а інструменти, які повертають можливості для повноцінного життя.

Наша інформаційна кампанія «Люди з можливостями» має на меті привернути увагу до проблеми нерівного ставлення до людей з інвалідністю та показати, що всі ми маємо рівні можливості, попри будь-які зовнішні відмінності. Щоб реалізувати цю мету, METRO Україна залучилися медіапідтримкою, що дозволило охопити аудиторію понад 3 000 000 українців.

КАПЧА «Люди з можливостями»

На першому етапі кампанії METRO Україна запустила тест-капчу (captcha) під назвою «Люди з можливостями». Капча від METRO дозволяє перевірити себе на наявність упереджень та стереотипів. Вона закликає переосмислити уявлення про рівність і показує, що кожен може реалізувати власний потенціал з протезом чи без. Всього створили 4 варіанти тесту із запитаннями:

Зміцніть бренд роботодавця, використавши ефективні стратегії управління талантами понад 30 HR-лідерів на HR Wisdom Summit. 17 липня понад 30 спікерів з Райффайзен Банку, DTEK, ArcelorMittal та інших великих компаній поділяться дієвими практиками розвитку команди, адаптації ветеранів у робоче середовище та використання інновацій. Забронювати участь

Оберіть зображення людей, які можуть займатися спортом.

Оберіть зображення людей, які можуть працювати кухарем.

Оберіть зображення людей, які можуть створювати шедеври.

Оберіть зображення людей, які можуть водити авто.

Пройти капчу можуть тільки люди без упереджень, адже, на противагу традиційному тесту, який використовують, щоб відрізнити людину від бота, наша капча привертає увагу до проблеми нерівного ставлення до людей з інвалідністю. Перевірити себе можна на сайті та в застосунку METRO Ukraine.

METRO Україна разом із командою Superhumans також розробили довідничок «Етикет інклюзивності» з правилами та порадами з екологічного спілкування з людьми з інвалідністю. У довіднику розповіли:

Як поводитись, якщо ви побачили людину з ампутованою кінцівкою.

Як правильно допомогти людині з інвалідністю.

Як підтримати рідну людину/знайомого без кінцівки.

Які терміни використовувати в спілкуванні з людьми з інвалідністю.

Після проходження капчі кожен може перейти на вебсайт METRO, щоб дізнатись більше про ідеї рівності та безбар’єрності. Аби розповісти українцям, як ввічливо спілкуватися з людьми, котрі втратили кінцівки, ми також створили комікс-екскурсію центром протезування та реабілітації Superhumans.

Партнерство із Superhumans

Щоб допомагати не лише ідейно, а й практично повернути людям можливості для повноцінного життя, у 2023 році METRO Україна розпочала співпрацю з центром протезування та реабілітації Superhumans Center. Ми вже передали 12,5 мільйонів гривень із продажів товарів власних торгових марок на протезування українців, які втратили кінцівки внаслідок війни, і ще 12,5 мільйонів перерахуємо протягом 2024 року. Частину з цих коштів вже використали для протезування та реабілітації перших 6 суперлюдей.

Спеціально для кампанії створили відеоролик, у якому розповіли про можливості, які допомагає повернути цей проєкт. Відео транслювали на найбільших діджитальних екранах країни, як-от Guliver, а також запустили інформаційну діджитал кампанію в соцмережах та на YouTube.

Щоб розповісти про нашу історію якомога більшій кількості людей, ми провели екскурсію для інфлюенсерів до Superhumans Center. А також розробили символічний конструктор — протез руки. Процес складання нашого конструктора символізує створення нових можливостей для людей з ампутацією та розбудову інклюзивного простору, де люди з інвалідністю мають можливість повноцінно жити. Ми запропонували інфлюенсерам скласти наш конструктор та долучитись до процесу побудови суспільства, вільного від стереотипів.

Ми не зупиняємось на досягнутому і продовжуємо наші зусилля з побудови відкритого суспільства, де кожен має рівні можливості й може реалізувати власний потенціал. Тому на наступних етапах проєкту плануємо запуск практичних навчальних ініціатив для людей з протезами, проєкти з адаптації індустрії до викликів часу та багато чого цікавого.