«ФІШКОГРАЙ»: інтерактивний благодійний проєкт, що є втіленням українського духу незламності

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Всеукраїнська програма лояльності Fishka об’єднує майже 9 мільйонів клієнтів, які є патріотами держави, адже радо відгукуються на благодійні проєкти, зокрема для потреб ЗСУ. Кожен клієнт Fishka може задонатити накопичені бали на добру справу: пригостити військових чашкою гарячої кави та смачним хотдогом, долучитись до збору на дрони чи броньовану машину для вогнеборців. І не тільки. Серед активних проєктів є збори на табори для дітей з деокупованих територій, тренінгові центри з тактмеду тощо.

До цього часу наймасштабнішим проєктом, який реалізувала Fishka за підтримки партнера Mastercard, став «ФІШКОГРАЙ», мета якого — зібрати кошти на протезування військових і цивільних у реабілітаційному центрі UNBROKEN («НЕЗЛАМНІ»).

«Війна щодня завдає непоправної шкоди українцям, зокрема їхньому здоров’ю. Десятки тисяч людей втратили кінцівки від початку повномасштабного вторгнення. І на жаль, ця проблема щоразу збільшується. Тому, ми вирішили, що маємо зробити свій внесок у протезування незламних українців. Саме так з’явилася ідея благодійного проєкту «ФІШКОГРАЙ», — ділиться Ольга Семчук, CEO Fishka. — Механіка збору відрізнялась від класичних, оскільки, крім благодійної складової, включала просвітницьку. Ми пропонували користувачам нашого застосунку зануритись в українське – послухати музику геніального Володимира Івасюка, яка звучала на народних інструментах. І в результаті — автоматично генерувались донати на протезування».

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Творчість Івасюка допомогла зібрати 30 мільйонів гривень для «НЕЗЛАМНИХ»

Синергія бізнесу, музична гейміфікація та благородна мета посприяли команді Fishka у реалізації цього проєкту. З листопада 2023 р. до січня 2024 р. зібрано 30 мільйонів гривень на протезування в реабілітаційному центрі «НЕЗЛАМНІ» для військових та цивільних, що втратили кінцівки через війну.

Назва проєкту — «ФІШКОГРАЙ» — відображає його суть. Музика та інтерактивність одразу привернули увагу. Користувачі застосунку Fishka колихали телефоном і відгадували назви пісень Володимира Івасюка, які лунали за допомогою національних музичних інструментів. За кожну вдалу спробу Fishka з партнером Mastercard нагороджували донатом у розмірі від 3 до 1 000 грн, цей донат генерувався автоматично. І навіть якщо користувач обирав невірний варіант назви, щоразу 1 грн поповнювала збір на протезування. Тобто фактично користувачі застосунку не переказували власні кошти, а створювали донати як винагороду, яку вони отримували за свою активність у проєкті.

Спроби колихнути донат надавались за кожну транзакцію з карткою Fishka. А топовий прихильник проєкту колихав телефоном і слухав мелодії більше 4 тисяч разів.

Підтримати проєкт можна було також списуючи накопичені бали Fishka. Окрім того, небайдужі українці донатили кошти безпосередньо на монобанку реабілітаційного центру.

Фанова креативна ідея з глибинним сенсом

Звісно, в основу проєкту було закладено значно більший сенс, аніж фан та гейміфікація застосунку. Фахівцям Fishka вдалось поєднати благодійну мету збору коштів на протезування та популяризацію української музичної спадщини, зокрема завдяки ефективній колаборації. І цей сенс відгукнувся клієнтам Fishka, адже загалом вони колихнули донати понад 1 мільйон разів.

Музика, як і мистецтво загалом, лікує душу. А звучання народних музичних інструментів по-особливому торкається душі кожного українця, тим паче в теперішній час… Користувачі застосунку слухали мелодії у виконанні не тільки славнозвісної бандури (яка логічно стала найулюбленішим інструментом проєкту), але й менш відомих. Представляємо всіх учасників музичного оркестру «ФІШКОГРАЙ», які тішили звучанням творчості видатного композитора Володимира Івасюка, — це панфлейта, окарина, колісна ліра, кобза, дуда, цимбали, торбан, сопілка, ріжок і бандура. Звісно, що найбільше впізнавали пісню «Червона рута». Таким чином, генеруючи донати, благодійники розширювали свої знання про українську культурну спадщину.

«ФІШКОГРАЙ» є втіленням сили українського духу. У ньому українці, що прагнуть перемоги, об’єднувались аби допомогти в реабілітації військових і цивільних: донатили, пізнаючи українську спадщину, — а пісні нашого легендарного Володимира Івасюка підносили настрій і патріотичний дух.

Незабутній і невмирущий Івасюк уособлює синтез української творчості та незламності. Його життя тривало лише 30 років, але він залишив нам безцінний пісенний спадок, який має звучати звідусіль: у кожних навушниках, з кожного динаміка й найголовніше — у кожному українському серці.

Fishka вдячна кожному благодійнику, що таким чином долучився до збору коштів на необхідне героям протезування. Завдяки внескам «НЕЗЛАМНІ» забезпечать пацієнтів реабілітаційного центру дороговартісними протезами, аби вони могли повернутися до максимально повноцінного життя в нових умовах.