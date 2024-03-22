Більше, ніж банк. Більше, ніж фонд: як ПриватБанк розвиває один з найбільших корпоративних благодійних фондів в Україні

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ПриватБанк є найбільшим системоутворюючим банком в Україні. Тож він може і готовий брати на себе зобов’язання, які не під силу іншим компаніям і організаціям. Саме цим ми керуємося у роботі нашого корпоративного благодійного фонду «Допомагати просто!», який веде свою роботу з 2011 року.

Зважаючи на те, що ПриватБанк є безумовним лідером серед банківських установ в Україні, так само ми прагнемо і робимо конкретні кроки, аби і наш фонд став безумовним лідером серед інших корпоративних благодійних фондів. За понад 10 років роботи фонд надав допомоги на понад 800 мільйонів гривень, а меценатами стали більше 5 мільйонів клієнтів банку. Часто сам ПриватБанк і його партнери долучаються до благодійних кампаній і роблять вагомі внески.

Крім того, задля мультиплікації позитивного впливу ми активно залучаємо клієнтів ПриватБанку для залучення коштів під благодійні ініціативи. Цю можливість використовують і інші українські банки, але саме нам вдається роботи наймасштабніші збори із залученням найбільшої кількості клієнтів для благодійних внесків.

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У 2023 році ми активно працювали за напрямом «Підтримка медичних закладів».

Щодня лікарі по всій країні невідкладно рятують життя українців: військових та цивільних, дорослих і дітей, — а ПриватБанк та його клієнти невідкладно донатять на критично важливе обладнання, ліки та витратні матеріали.

Основна увага приділялася покращенню лікувальних можливостей медичних закладів і оперативному реагуванню на термінові запити. У фокусі — лікування та реабілітація постраждалих від тяжких травм, отриманих внаслідок військових дій.

Саме завдяки стратегії залучення благодійних внесків від клієнтів банку через застосунок Приват24 та інші комплекси банку та запровадженню маркетингових підходів до благодійних зборів нам вдалося на порядок збільшити розмір акумульованих коштів. Загальна сума, яку ми перерахували на потреби медичних закладів у 2023 році, склала майже 85 мільйонів гривень. Із них майже 13 мільйонів — це кошти ПриватБанку, який вніс свій вклад у лікування українців, а близько 72 мільйонів — це залучені кошти меценатів.

У зборах впродовж 2023 року взяло участь більше 300 тисяч людей. Найстарший благодійник віком 98 років, наймолодший — віком 7 років. Тобто ми можемо сміливо казати, що благодійність через канали ПриватБанку — це для кожного, і залучає представників усіх верств населення до благодійності.

Окремо хочемо виділити програму «Допомога постраждалим у Дніпрі», яка мала на меті допомогу місту і містянам після масштабного обстрілу в січні 2023. Було зібрано 35 мільйонів гривень. З них 20 мільйонів — пожертви клієнтів банку, а 15 мільйонів були перераховані із власних коштів ПриватБанку.

Загалом у 2023 році фонд реалізував 34 проєкти постачання у шпиталі та медичні заклади, опорні лікарні та стабілізаційні пункти ЗСУ, при цьому основна увага приділялась покращенню лікувальних можливостей через закупівлю медичного обладнання, медикаментів, витратних матеріалів медичного призначення, тощо. Реалізація програм відбувалась у тісній співпраці з МОЗ України та МО України. Основна географія — Схід, Південь України, а також опорні лікарні і шпиталі Центральної та Західної України, де проходять тривалу реабілітацію військові і цивільні.

У 2024 році фонд планує продовжувати активно діяти на полі благодійності, розвивати культуру благодійності в Україні через власну комунікацію та у співпраці з фондами-партнерами, аби і далі тримати лідерство за розміром у підтримці медичних закладів серед корпоративних благодійних фондів в Україні та надавати українцям широкі можливості для реалізації їхніх благодійних ініціатив.