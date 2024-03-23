«Беремо і повертаємо»: як ПриватБанк та Superhumans об’єднались для допомоги постраждалим від війни захисникам та цивільним

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Ця війна забрала в українців стільки здоров’я, стільки сподівань та мрій. Тисячі наших воїнів, які боронили рідну землю, а також мирних жителів, які опинились у вирі лиха, зазнали страшних травм. Втрата кінцівок, складні поранення — серед найпоширеніших наслідків бойових дій.

Та попри все, ці люди лишились незламними духом, їхня велика сила волі не дозволила їм скоритись перед випробуваннями долі. Вони прагнуть якнайшвидше повернутись до активного, повноцінного життя.

Розуміючи всю складність ситуації, ПриватБанк вирішив підтримати новітній Центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни Superhumans Center, аби допомогти пораненим українцям відновити якість життя, повернути їх до роботи та улюблених занять.

У співпраці із Superhumans Center ми розпочали благодійний проєкт «Беремо і повертаємо», ціллю якого стало не тільки зібрати кошти, а й проінформувати суспільство про проблему і справді щось змінити. Адже протезування — це ще не все. Справжнє повернення до активності вимагає комплексного підходу з професійною реабілітацією та психологічною підтримкою. Наші герої, які пройшли через найстрашніші випробування, заслуговують на найкращу допомогу.

Програма стартувала в квітні, і впродовж 2023 року тривав благодійний збір та масштабна інформаційна кампанія, яка розповідала натхненні історії пацієнтів Superhumans — людей великої мужності, які всупереч усьому змогли не тільки відновитися фізично, а й віднайти нові життєві горизонти. Ми створили серію емоційних відео та світлин, заохочували українців долучатись до благодійності.

Також ПриватБанк та Superhumans об’єднали зусилля для спільної мети на Марафоні незламності, який пройшов у Києві в жовтні: команда банку і cуперів стали на спільну бігову доріжку, щоб долати бар’єри разом.

Окрім того, у рамках Стратегії безбар’єрності, прийнятої у ПриватБанку, ми розвиваємо розуміння і культуру спілкування з людьми з інвалідністю, проводимо інформаційні кампанії для усіх працівників банку. Приклад йде згори, тож команди топменеджерів банку, у тому числі члени Наглядової ради та члени Правління банку отримали імерсивний досвід, відвідавши Центр та занурившись в життя пацієнтів, складнощі, з яким вони стикаються.

Результати цієї діяльності перевершили всі очікування! Загалом нам вдалося зібрати неймовірні 50 мільйонів гривень на підтримку Центру та його пацієнтів. Найбільший донат, 20 мільйонів, зробив сам ПриватБанк. Та найголовніше — у цій ініціативі взяли участь тисячі українців, які здійснили 113 тисяч благодійних внесків.

Ці кошти — запорука майбутнього для багатьох наших співвітчизників з інвалідністю. Завдяки цьому проєкту вони можуть пройти курс реабілітації, отримати якісні протези та психологічну підтримку. Ці люди заслужили право знову стати на ноги, знову мати можливість працювати, займатись улюбленими справами, реалізовувати свої найзаповітніші мрії!

Ми в ПриватБанку переконані — ця програма не лише змінить долі багатьох українців, а й стане потужним імпульсом для розвитку культури благодійності в суспільстві. Ми пишаємось тим, що змогли долучити до цієї високої місії своїх працівників та клієнтів. Адже разом ми — сила, здатна творити дива!

Попереду ще чимало роботи, і ми обов’язково продовжимо цю програму. Наші суперлюди гідні найкращого майбутнього. І ми зробимо все можливе, щоб їм його подарувати!

Коли верстався цей матеріал, ПриватБанк та Mastercard відкрили новий збір для Superhumans «Обличчя людяності» на реконструкцію обличчя пацієнтів після травм внаслідок війни. Підтримати збір можна зробивши донат на спеціальній сторінці акції.