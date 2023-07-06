Бай-бай, Ілоне, та 10 млн користувачів за 7 годин: Meta запустила новий застосунок

Десять мільйонів користувачів зареєструвалися в Threads від Meta вже за перші сім годин після запуску застосунку.

Експерти кажуть, що Threads може привабити користувачів Twitter, незадоволених нещодавніми змінами на платформі.

Threads дозволяє користувачам публікувати до 500 символів і має багато функцій, схожих на Twitter.

Але пан Маск відповів: «Нескінченно краще бути атакованим незнайомцями в Twitter, ніж віддаватися оманливому щастю приховування болю в Instagram».

Відповідаючи на запитання, чи буде застосунок «більшим за Twitter», пан Цукерберг сказав: «Це займе деякий час, але я думаю, що повинен бути застосунок для публічних розмов з 1 мільярдом+ користувачів.

У Twitter була можливість зробити це, але він не реалізував її. Сподіваюся, нам це вдасться».

Зараз Threads можна завантажити у понад 100 країнах, включаючи Великобританію, але поки що не в ЄС через регуляторні проблеми.

Українці реєструються в застосунку зі швидкістю походу вагнерів на москву та вже діляться мемами і власними думками.

До застосунку вже долучився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров:

Олег Гороховський відразу вирішив випробувати політику блокувань соцмережі та висловив думки українців, проте все-таки публікацію видалили:

Керівник з розвитку електронних послуг на Diia.gov.ua та Радник віцепрем’єр-міністра Мстислав Банік запропонував нові застосунки від Дії:

Редакція MMR також в темі і зареєструвалася у новій соцмережі.