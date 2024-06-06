Як навчити протидіяти шахраям за допомогою стендапу: кейс AIR Brands та ПриватБанку «Агент 3700»

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За два місяці ролики про шахрайські схеми від «Агент 3700» передивились понад 4,5 млн разів. З них 3,5 млн — нові глядачі контенту YouTube-каналу «ПриватБанк Україна». Тобто десь у сім разів більше людей навчалося протидіяти шахрайству, ніж було звернень у кол-центр 3700 щомісяця.

Проблема

Ситуація: що робити, коли у ваш кол-центр надходить 650 тис. звернень щомісяця і всі з однаковими запитами? Створити розділ «Запитання — відповідь» на сайті? Написати статті з відповідями у блог? Як взагалі зменшити кількість заявок, допомогти клієнтам і дати команді підтримки перерву на чашку кави?

Саме у таку ситуацію потрапив кол-центр 3700 ПриватБанку: хтось обманює покупців — бере гроші за покупку, але не відправляє товари, зникає, ігнорує у повідомленнях; інших обманули через фішинг та соцінжиніринг; вистачає схем і на OLX.

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Тому ПриватБанк вирішив діяти на випередження — дати клієнтам інструменти, щоб самотужки протидіяти шахрайським схемам.

А для цього потрібен фундамент — навчальний матеріал із:

безкоштовним доступом;

легким поданням, щоб можна було подивитись відео під час обідньої перерви чи у транспорті.

Так AIR Brands разом із командою ПриватБанку створили «Агента 3700» — YouTube-проєкт, де ПриватБанк розповідає, як не стати жертвою популярних шахрайських схем.

Задача

Ми сформували завдання разом із командою ПриватБанку:

Підвищити рівень фінансової грамотності клієнтів розповідаючи про шахрайські схеми та протидію їм простою мовою так, щоб це було цікаво та зрозуміло. Розвантажити лінію 3700, куди часто звертаються клієнти зі скаргами на шахраїв.

Ми запросили на роль «агента» Антона Тимошенка — стендап-коміка, який підходив за всіма параметрами: ведучий із досвідом, гарно поставлений голос, харизма і легко подає інформацію.

Подружили «банківську» та «просту» мови

Мета проєкту — зробити так, щоб фінансова грамотність була зрозумілою. Тому нам не підходять вислови, у які потрібно заглиблюватись і додатково шукати інформацію. На це обмаль часу: шахрай уже написав у Viber, представився «мамою, якій терміново потрібні гроші на лікування» і просить надіслати 4000 гривень на картку.

Щоб не перевантажувати контент, ми вже на етапі монтажу додавали пояснення банківських термінів, а наш «агент» тлумачив термін через побутові історії.

Механіка

Наш «агент» не просто ділиться корисними порадами, а й копає углиб: дивиться на проблеми з погляду психології. Тому його підтримують професійні психологи. На відео вони пояснюють, чому ми так легко клюємо на шахрайські схеми й можемо надати деталі банківської картки або надіслати кошти незнайомцю.

Ніхто не ідеальний. Неможливо запам’ятати всі правила і не потрапити на гачок. Навіть відомі люди стають жертвами шахраїв. Наприклад, в одному з відео блогер YouTube-каналу «Бомбардир» Роман Бебех поділився історією, як через Інстаграм він надіслав «другові» 10 тисяч гривень.

А що робити з покупками? Бо багато схем пов’язані з маркетплейсами та дошками оголошень, як-от OLX.

Важливо було показати, за що відповідає OLX і чим може допомогти, тому у відео «Агент 3700» бере коментарі у Віктора Нобіуза, керівника відділу бізнес-аналітики «OLX Україна».

Відеоролики вийшли про реальні ситуації з детальними поясненнями від експертів.

Дистрибуція

Розповсюджували інформацію про проєкт «Агент 3700» трьома способами:

PPC-реклама;

інтеграція з інфлюенсерами;

PR у телеграм-каналах.

Інфлюенсери проєкту

Футбольний коментатор, блогер каналу «Бомбардир» Роман Бебех порекомендував проєкт «Агент 3700» у YouTube (понад 297 000 переглядів відео), розмістив рекомендації у сторіз та Twitter-акаунті. А ще став героєм відео про шахрайські схеми та поділився історією. Проєкт підтримав і «Агент 3700» Антон Тимошенко, виклавши сторіз із рекомендацією.

Проєкт підсилила команда OLX: ділилася досвідом з командою ПриватБанку, давала коментар у відео «Агента 3700». А потім і допомагала з поширенням проєкту: розмістила на сайті банер із посиланням та рекомендацію в офіційному телеграм-каналі OLX.

Tаким чином, AIR Brands розробили концепцію широкого поширення, що базується на принципах “recycled content”, забезпечуючи максимальну ефективність та охоплення.

Результати

У результаті команда AIR Brands створила серію відеороликів під ключ: від ідеї та концепції до детального опрацювання матеріалу разом із командою ПриватБанку, пошуку історій та залучення експертів.

Тепер без платної дистрибуції та інтеграцій із блогерами проєкт продовжує навчати — приблизно 13 тисяч переглядів щомісяця. Причому це аудиторія різного віку, статі тощо, як і планувалося на початку обговорення завдань разом із командою ПриватБанку.

Далі з «агентом» працює комунікаційна команда ПриватБанку: нагадують правила з роликів у соцмережах, проводять розіграші, щоб залучити більше аудиторії до простого та легкого розвитку фінансової грамотності.

Над проєктом працювали: