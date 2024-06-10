Дика п’ятниця, дикі знижки, дикі результати: як EVA та EVA.UA реалізували успішний проєкт

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9 листопада 2023 року в мережі EVA та інтернет-магазині EVA.UA стартувала кампанія «Дика п’ятниця», присвячена всесвітньо відомому Дню розпродажів. Глибокі знижки та цікаві акції на улюблені й потрібні товари тривали до 26 листопада включно.

Мережа традиційно не стала обмежуватись лише самим днем Чорної п’ятниці, який торік припав на 24 листопада, та розпочала період вигідних покупок заздалегідь, поступово збільшуючи кількість та привабливість пропозицій. Розмаїття на EVA.UA було особливо великим: акції з подарунками та розіграшами, товари дня, дикі години, нічні знижки, ціни навпіл. З усіма доступними активностями та механіками можна було ознайомитись на спеціальній сторінці. А щоб не пропустити важливі акції, організатори передбачили можливість підписатися та отримувати сповіщення на електронну пошту.

Максимальна глибина знижок сягнула 80%, за що вони та вся кампанія отримали свою «дику» характеристику. Креативна платформа «Дика п’ятниця» народилась всередині колективу. EVA та EVA.UA за останні роки утворили майже безкрайній простір, де можна вполювати безліч товарів для краси та дому. Тому й виникла асоціація з джунглями, де клієнти ловлять численні дикі знижки.

Втілити яскраву ідею EVA в життя допомогла команда креативної агенції iPlace, яка спільно з Lumiere Production попрацювала над іміджевими та продуктовими роликами.

Завдяки збалансованій комунікаційній стратегії, використанню можливостей офлайну та диджиталу кампанія отримала впізнаваність та активний відгук аудиторії, а головне — показала дуже успішні результати.

У день Чорної п’ятниці (24.11.2023) на EVA.UA надійшло близько 40 000 замовлень.

Це приблизно на 250-300% більше, ніж зазвичай на тоді (10-12 000 замовлень на добу).

Це приблизно на 250-300% більше, ніж зазвичай на тоді (10-12 000 замовлень на добу). Середній чек інтернет-магазину склав близько 800 грн.

За кількістю замовлень від клієнтів безпосередньо в Чорну п’ятницю інтернет-магазин EVA.UA став беззаперечним лідером у своїй ніші краси та догляду.

За результатами Чорної п’ятниці магазин EVA.UA увійшов до трійки лідерів e-com України. Продажі цього періоду склали близько 10% від річного виторгу EVA.UA.

Успішна реалізація активностей до Чорної п’ятниці мала суттєвий позитивний вплив на результати EVA.UA і в тому числі сприяла потраплянню до рейтингу найбільших гравців e-commerce України за версією Forbes Ukraine (лютий 2024).

Додатковими чинниками успіху в компанії вважають нововведення та доопрацювання в сфері e-com, які вдалось реалізувати у 2023 році.

Асортимент інтернет-магазину збільшився на 45% порівняно з 2021 роком, і на цілих 70% порівняно 2022-м, коли довелося скорочувати його через проблеми з товарами.

У 2023 році на EVA.UA було представлено понад 100 000 найменувань в різноманітних категоріях під усі можливі запити покупців.

Для зручності клієнтів в інтернет-магазині створили окремі тематичні простори: EVAbeauty (товари для краси та догляду), EVApro (професійні засоби), EVApremium (засоби сегменту «Люкс» та нішеві парфуми), EVAhealth (дерматокосметика, БАДи тощо).

Також з 2023 року ще одним повноцінним каналом продажу для EVA.UA став мобільний застосунок, де з’явився весь основний функціонал інтернет-магазину.

На сьогодні частка EVA.UA у загальних продажах компанії складає більше 13%. Він — у переліку найпотужніших українських e-com майданчиків з середньомісячним трафіком майже 13 млн. У планах — закріпитись безпосередньо у трійці лідерів.

Проєкт «Дика п’ятниця» бере участь у конкурсі X-RAY, і ви можете підтримати його, проголосувавши на спеціальній сторінці.